India schválila dve vakcíny proti COVID-19

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Naí Dillí 3. januára (TASR) - India v nedeľu schválila dve vakcíny proti koronavírusovému ochoreniu COVID-19, čo otvára cestu rozsiahlemu očkovaciemu programu v druhej najľudnatejšej krajine sveta. Informovala o tom agentúra AP.Indický regulačný úrad dal mimoriadne povolenie na použitie vakcíny vyvinutej Oxfordskou univerzitou a farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca, ako aj vakcínu od indickej spoločnosti Bharat Biotech. Obe sú podávané v dvoch dávkach.V rámci očkovacieho plánu chcú v Indii v prvotnej fáze do augusta 2021 podať vakcínu 300 miliónom ľudí - zdravotníkom, pracovníkom v prvej línii vrátane policajtov a rizikovým skupinám obyvateľstva.V krajine sa v uplynulých dňoch konal celonárodný nácvik očkovacej kampane a školenie na podanie vakcín dostalo už 96.000 zdravotníckych pracovníkov, uviedla agentúra AFP.Vakcínu od firmy AstraZeneca a Oxfordskej univerzity, ktorá dostala miestny názov Covishield, vyrába pre Indiu a ďalšie rozvojové krajiny spoločnosť Serum Institute of India, najväčší svetový výrobca vakcín. Británia sa v stredu stala prvou krajinou, ktorá túto očkovaciu látku schválila.Čiastkové výsledky štúdií v Británii, Brazílii a Juhoafrickej republike ukazujú, že jej účinnosť je približne 70 percent. Je to menej ako pri niektorých iných vyvíjaných vakcínach, možno ju však skladovať v štandardných chladničkách namiesto ultrachladného prostredia, ktoré si vyžadujú viaceré ďalšie vakcíny.Druhá vakcína schválená v Indii má názov Covaxin a vyvinula ju miestna spoločnosť Bharat Biotech v spolupráci s vládnymi inštitúciami. Firma dosiaľ ukončila len dve fázy skúšok, ktoré ukázali, že nemá závažné vedľajšie účinky a vedie k vytvoreniu protilátok. Záverečná tretia fáza testov, pri ktorej sa testuje účinnosť, sa začala v polovici novembra.India, ktorá má takmer 1,4 miliardy obyvateľov, je pandémiou druhou najviac postihnutou krajinou sveta po USA. Koronavírusom SARS-CoV-2 sa tam dosiaľ nakazilo vyše 10,3 milióna ľudí, z nich 149.435 ochoreniu podľahlo. Šírenie nákazy sa však od vrcholu v septembri výrazne spomalilo.Indický regulačný úrad aktuálne posudzuje ďalšie očkovacie látky vrátane vakcíny konzorcia Pfizer-BioNTech.