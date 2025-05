India schválila program vývoja stíhačky s technológiou stealth

Naí Dillí 27. mája (TASR) - Indické ministerstvo obrany v utorok schválilo program vývoja a výroby dosiaľ najmodernejšieho stíhacieho lietadla piatej generácie s technológiou stealth. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.



Najnovší program zastrešuje indická Agentúra pre rozvoj letectva, ktorá čoskoro vypíše výzvu pre súkromné a štátne zbrojárske spoločnosti. Tie budú môcť prejaviť prvotný záujem o vývoj prototypu dvojmotorového stíhacieho bojového lietadla piatej generácie, uviedlo ministerstvo. Pôjde však iba o indické firmy.



Indickú armádnu letku v súčasnosti tvorí 31 prevažne ruských a sovietskych stíhačiek. Hlavný indický rival - Pakistan - má vo svojom arzenáli jedny z najmodernejších čínskych viacúčelových stíhacích lietadiel Čcheng-tu J-10. Počas konfliktu v uplynulom mesiaci susedné krajiny okrem iného uviedli do pohotovosti aj svoje stíhačky.



Indický výbor pre obranu v marci odporučil zapojiť do výroby armádnych lietadiel aj súkromný sektor. Väčšinu lietadiel pre indické letectvo (s výnimkou stíhačiek) v súčasnosti vyrába štátna firma Hindustan Aeronautics Ltd. Veliteľ indického letectva Amar Preet Singh v minulosti túto firmu kritizoval pre pomalé dodávky.



Naí Dillí minulý mesiac oznámilo kúpu 26 francúzskych stíhačiek Rafale v hodnote 630 miliárd rupií (6,49 miliardy eur) pre svoje námorníctvo.