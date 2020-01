India schválila reformu zameranú na zmiernenie interrupčných zákonov

Naí Dillí 29. januára (TASR) - Indická vláda v stredu schválila reformu, ktorá má viesť k zmierneniu zákonov o interrupciách. Po novom by tak napríklad obete znásilnenia mohli ukončiť neželané tehotenstvo v období do 24 týždňov od jeho začiatku. Informovala o tom agentúra AFP.



Súčasná indická legislatíva zakazuje interrupciu po 20. týždni tehotenstva. Výnimku predstavuje situácia, keď je v ohrození život matky. Tieto obmedzenia však často vedú k tomu, že ženy vyhľadávajú nelegálnu pomoc alebo užívajú lieky, aby nechcené tehotenstvo ukončili.



Vládny kabinet premiéra Naréndru Módího schválil "progresívnu reformu" legislatívy týkajúcej sa interrupcií. "Je to dôležité, keďže sa vyskytujú prípady, keď si niektoré dievča v prvých mesiacoch tehotenstva ani neuvedomí, že je v druhom stave a následne musí o ukončenie tehotenstva žiadať na súde," povedal na tlačovej konferencii indický minister informácií.



Zdôraznil, že pripravované zmeny v zákonoch "znížia úmrtnosť matiek".



V posledných rokoch sa viacero žien, ktoré sa stali obeťami znásilnenia alebo obchodovania s ľuďmi, obrátilo na súd so žiadosťou o ukončenie tehotenstva, o ktorom sa dozvedeli až po 20. týždni.



V roku 2017 sa v Indii desaťročnému dievčaťu po znásilnení narodilo dieťa po tom, ako najvyšší súd zamietol jej žiadosť o interrupciu, ktorá bola podaná až po stanovenej zákonnej lehote.



V Indii sa každoročne vykoná približne 6,4 milióna interrupcií, z ktorých je zhruba polovica riziková, ako uviedla štúdia nadácie Ipas Development Foundation z roku 2017.