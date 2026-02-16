< sekcia Zahraničie
India schválila rokovanie o nákupe 114 francúzskych stíhačiek Rafale
Rozhodnutie povoľuje začať proces akvizície, teda podrobné rokovania o cene, zbraňovej výbave, výcviku a údržbe, nie konečný podpis dohody.
Autor TASR
Naí Dillí 16. februára (TASR) - Indická Rada pre obranné obstarávanie (DAC) schválila ďalší krok k nákupu 114 francúzskych stíhačiek Rafale v rámci programu MRFA v hodnote približne 40 miliárd dolárov. Ak sa dohoda v najbližších rokoch naplní, dramaticky to rozšíri indickú flotilu bojových lietadiel prvej línie a v oblasti obranného priemyslu sa posilnia väzby s Francúzskom. TASR o tom píše podľa webu armyrecognition.com.
DAC pod vedením ministra obrany Rádžnatha Singha schválila potrebu viacúčelového stíhacieho lietadla označeného ako „MRFA (Rafale)“ spolu s výzbrojou a doplnkovou výbavou. Indické ministerstvo obrany v oficiálnom oznámení prezentovalo tento krok ako operačnú odpoveď na hrozbu regionálnych konfliktov. Väčšina novej leteckej flotily by sa mala vyrábať v Indii.
Indická vláda v apríli 2025 podpísala dohodu o nákupe 26 stíhačiek Rafale od francúzskej spoločnosti Dassault Aviation. Indická armáda ich mala dovtedy 36.
Naí Dillí presadzuje rozsiahlu lokálnu výrobu s tým, že najmenej 90 lietadiel by sa mohlo vyrobiť v Indii. Požaduje aj väčšie právomoci na integráciu domácich systémov a zbraní. Paríž doteraz nebol ochotný prevziať zodpovednosť a záruky pre takéto lietadlá.
Spoločnosť Dassault Aviation má v súčasnosti objednávky na dodanie stíhačiek Rafale okrem Francúzska aj do ôsmich krajín – Egypta, Indie, Kataru, Grécka, Chorvátska, Spojených arabských emirátov, Indonézie a Srbska.
Stíhačka Rafale 4,5. generácie je považovaná za jeden z najuniverzálnejších strojov súčasnosti schopný konkurovať americkým F-35 a F-18 v rôznych typoch misií. Dosahuje maximálnu rýchlosť Mach 1,8, na 14 úložných staniciach dokáže niesť zbraňové systémy s hmotnosťou až 9,5 tony a bez doplnkového tankovania má dolet 1850 kilometrov.
