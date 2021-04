India schválila ruskú protikoronavírusovú vakcínu Sputnik V

Naí Dillí 13. apríla (TASR) - India schválila na núdzové použitie ruskú protikoronavírusovú vakcínu Sputnik V. Oznámil to v utorok popredný tamojší výrobca tejto očkovacej látky Dr. Reddy's Laboratories, informovala agentúra AFP.



"Sme veľmi radi, že sme získali povolenie na núdzové použitie (vakcíny) Sputnik V v Indii," uviedol vo vyhlásení G.V. Prasád, výkonný riaditeľ farmaceutickej spoločnosti Dr Reddy's Laboratories, sídliacej v Hajdarábade. "Keďže počet nakazených stúpa, očkovanie je najúčinnejším nástrojom na boj proti (ochoreniu) COVID-19," dodal.



Ruský fond priamych investícií (RFPI) už v pondelok ohlásil, že indický úrad na kontrolu liečiv (DCGI) schválil vakcínu Sputnik V, informovala agentúra Reuters. India sa tak podľa RFPI stala v poradí 60. krajinou sveta, ktorá túto vakcínu zaregistrovala. Stalo sa tak po pozitívnych výsledkoch lokálnej tretej fáze klinických štúdií.



RFPI, zodpovedný za distribúciu ruskej vakcíny vo svete, podpísal so šiestimi tamojšími firmami zmluvy na produkciu viac ako 750 miliónov dávok vakcíny Sputnik V, píše denník The Guardian.



India v pondelok zaznamenala ďalší rekord v počte nakazených koronavírusom SARS-CoV-2, čím predstihla Brazíliu a stala sa tak druhou pandémiou najviac postihnutou krajinou na svete po Spojených štátoch. V pondelok pribudlo v krajine vyše 161.000 nových prípadov, čím už siedmy deň za sebou evidovali denný prírastok infikovaných vyšší než 100.000.



V Indii, kde žije takmer 1,4 miliardy ľudí, bolo dosiaľ podaných zhruba 105 miliónov dávok vakcín proti covidu. Krajina dosiaľ používala dve vakcíny proti koronavírusu, a to od firmy AstraZeneca a tiež očkovaciu látku s názvom Covaxin od indickej spoločnosti Bharat Biotech.