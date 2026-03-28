India schválila zbrojné nákupy za 25 miliárd USD
Pre indickú armádu rada pre obstarávanie schválila akvizíciu systémov na sledovanie vzdušných cieľov, protitankovej munície, rádiových staníc či delostrelectva.
Autor TASR
Naí Dillí 28. marca (TASR) - India schválila nákupy vojenskej techniky v hodnote približne 25 miliárd dolárov, oznámilo v piatok neskoro večer ministerstvo obrany. Medzi položky odsúhlasené radou pre obstarávanie patria aj ďalšie ruské systémy protivzdušnej obrany S-400, informovala agentúra AFP.
Ministerstvo uviedlo, že v doterajšom priebehu fiškálneho roka schválilo už 55 návrhov na nákup obranného vybavenia v hodnote 71 miliárd dolárov. Tiež podpísalo zmluvy o obstaraní kapitálu vo výške 25 miliárd dolárov, čo je najviac v jednom fiškálnom roku.
Indické vzdušné sily majú okrem dodatočných systémov S-400, ktoré už majú vo svojom arzenáli, získať aj nové transportné lietadlá ako náhradu za zastarané stroje AN-32 a IL-76, ako aj útočné drony. Modernizáciou majú prejsť motory stíhacích lietadiel Su-30.
Hoci India v posledných rokoch rozšírila nákupy vojenského materiálu zo Spojených štátov, Francúzska a Izraela, nové objednávky systémov S-400 a modernizácia stíhačiek Su-30 naznačujú, že jej dôležitým dodávateľom zostáva Rusko, poznamenala AFP.
S-400 Triumf je ruský protilietadlový raketový systém stredného a veľkého dosahu. Je určený na likvidáciu moderných i pokročilých prostriedkov vzdušného napadnutia, ako sú taktické a strategické bombardéry, taktické balistické strely a balistické rakety stredného doletu, nadzvukové vzdušné ciele, ale aj lietadlá včasnej výstrahy.
