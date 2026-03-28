Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 28. marec 2026
< sekcia Zahraničie

India schválila zbrojné nákupy za 25 miliárd USD

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Pre indickú armádu rada pre obstarávanie schválila akvizíciu systémov na sledovanie vzdušných cieľov, protitankovej munície, rádiových staníc či delostrelectva.

Autor TASR
Naí Dillí 28. marca (TASR) - India schválila nákupy vojenskej techniky v hodnote približne 25 miliárd dolárov, oznámilo v piatok neskoro večer ministerstvo obrany. Medzi položky odsúhlasené radou pre obstarávanie patria aj ďalšie ruské systémy protivzdušnej obrany S-400, informovala agentúra AFP.

Ministerstvo uviedlo, že v doterajšom priebehu fiškálneho roka schválilo už 55 návrhov na nákup obranného vybavenia v hodnote 71 miliárd dolárov. Tiež podpísalo zmluvy o obstaraní kapitálu vo výške 25 miliárd dolárov, čo je najviac v jednom fiškálnom roku.

Indické vzdušné sily majú okrem dodatočných systémov S-400, ktoré už majú vo svojom arzenáli, získať aj nové transportné lietadlá ako náhradu za zastarané stroje AN-32 a IL-76, ako aj útočné drony. Modernizáciou majú prejsť motory stíhacích lietadiel Su-30.

Hoci India v posledných rokoch rozšírila nákupy vojenského materiálu zo Spojených štátov, Francúzska a Izraela, nové objednávky systémov S-400 a modernizácia stíhačiek Su-30 naznačujú, že jej dôležitým dodávateľom zostáva Rusko, poznamenala AFP.

S-400 Triumf je ruský protilietadlový raketový systém stredného a veľkého dosahu. Je určený na likvidáciu moderných i pokročilých prostriedkov vzdušného napadnutia, ako sú taktické a strategické bombardéry, taktické balistické strely a balistické rakety stredného doletu, nadzvukové vzdušné ciele, ale aj lietadlá včasnej výstrahy.
Neprehliadnite

ZAČÍNA SA LETNÝ ČAS: Nezabudnite si v nedeľu posunúť hodinky

VÝBUCHY V PRAHE: Na Ruský dom dopadli zápalné fľaše

OBRAZOM: Dvojnásobný prezident Slovenskej republiky oslavuje 85 rokov

Prieskum: Voľby by v marci vyhralo PS, nasledoval by Smer-SD