India si objednala 300 miliónov dávok neregistrovanej vakcíny

Naí Dillí 4. júna (TASR) - Indická vláda si objednala 300 miliónov dávok neregistrovanej vakcíny proti koronavírusu od firmy Biological E v snahe urýchliť očkovací proces. V piatok o tom informovala televízia BBC.



India za objednávku zaplatí 206 miliónov dolárov (170 miliónov eur). India by tak po prvý raz použila vakcínu, ktorá ešte nebola schválená na núdzové použitie.



Vakcína indickej farmaceutickej spoločnosti Biological E ešte nie je pomenovaná. V súčasnosti prebieha tretia fáza klinického testovania, výsledky doterajších skúšok sú však "sľubné", píše sa vo vyhlásení indickej vlády. Vakcína by mala byť podľa vlády pripravená na použitie v nasledujúcich mesiacoch.



V Indii je zatiaľ zaočkovaných menej ako 10 percent populácie. V krajine sa v súčasnosti očkuje troma vakcínami, a to vakcínou Covishield od firmy Serum Institute of India (SII), Covaxin od indického výrobcu Bharat Biotech a ruskou vakcínou Sputnik V.



V snahe urýchliť očkovací proces sa v Indii od 18. mája môžu dať zaočkovať všetci obyvatelia starší ako 18 rokov. India má približne 1,4 miliardy obyvateľov, pričom spoločnosti Serum Institute of India (SII) a Bharat Biotech nedokážu zabezpečiť potrebné množstvo vakcín.



Vakcína Covaxin bola taktiež schválená na núdzové použitie ešte pred ukončením klinických skúšok. Indický úrad pre kontrolu liečiv odobril Covaxin v januári, doteraz však neboli zverejnené výsledky skúšok účinnosti tejto vakcíny.



India je jednou z krajín, ktoré boli najviac zasiahnuté pandémiou koronavírusu. Napriek tomu, že druhá vlna je už na ústupe, v krajine denne stále zaznamenávajú približne 100.000 nových prípadov nákazy. Od vypuknutia pandémie sa v Indii koronavírusom nakazilo už viac ako 28,5 milióna ľudí a zomrelo už takmer 341.000 ľudí, predpokladá sa však, že skutočné čísla môžu byť oveľa vyššie.