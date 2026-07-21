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India si pre zabitie svojich občanov predvolala ruského diplomata
Loď Golden Leo prevážajúca kukuricu sa plavila z Odesy pod vlajkou Guiney-Bissau.
Autor TASR
Naí Dillí 21. júla (TASR) - Indické ministerstvo zahraničných vecí si v utorok predvolalo ruského chargé d'affaires na ambasáde v Naí Dillí, aby mu tlmočilo svoje „vážne obavy“ po tom, čo pri ruskom raketovom útoku v Čiernom mori zahynuli štyria Indovia na nákladnej lodi. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru Reuters.
Loď Golden Leo prevážajúca kukuricu sa plavila z Odesy pod vlajkou Guiney-Bissau. Rusko v nedeľu toto plavidlo zasiahlo tromi raketami, v dôsledku čoho vypukol požiar. Ukrajinským zložkám sa podarilo zachrániť osem ľudí, no zároveň našli pozostatky ďalších desiatich.
Indický rezort diplomacie si preto v utorok predvolal ruského chargé d'affaires Vladimira Ladanova. Predstaviteľ ministerstva ho upozornil, že útoky na komerčné lode a z nich vyplývajúce straty na životoch civilistov sú „neprijateľné“. „Takéto útoky ohrozujú bezpečnosť, istotu a stabilitu medzinárodného námorného obchodu,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Moskva a Kyjev v súčasnosti zintenzívňujú údery v Čiernom a Azovskom mori a zameriavajú sa na kľúčové zdroje príjmov druhej strany. Rusko aj Ukrajina sú významnými vývozcami obilia a útoky na tejto trase vyvolávajú obavy o dodávky.
Loď Golden Leo prevážajúca kukuricu sa plavila z Odesy pod vlajkou Guiney-Bissau. Rusko v nedeľu toto plavidlo zasiahlo tromi raketami, v dôsledku čoho vypukol požiar. Ukrajinským zložkám sa podarilo zachrániť osem ľudí, no zároveň našli pozostatky ďalších desiatich.
Indický rezort diplomacie si preto v utorok predvolal ruského chargé d'affaires Vladimira Ladanova. Predstaviteľ ministerstva ho upozornil, že útoky na komerčné lode a z nich vyplývajúce straty na životoch civilistov sú „neprijateľné“. „Takéto útoky ohrozujú bezpečnosť, istotu a stabilitu medzinárodného námorného obchodu,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Moskva a Kyjev v súčasnosti zintenzívňujú údery v Čiernom a Azovskom mori a zameriavajú sa na kľúčové zdroje príjmov druhej strany. Rusko aj Ukrajina sú významnými vývozcami obilia a útoky na tejto trase vyvolávajú obavy o dodávky.