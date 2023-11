India si uctila letcov USA, ktorí zahynuli počas II. svetovej vojny

Pásighát 29. novembra (TASR) - India si v stredu uctila pamiatku stoviek amerických vojakov zabitých v druhej svetovej vojne otvorením múzea pri hraniciach s Čínou. Inštitúciu otvorili na počesť rozsiahlej himalájskej leteckej operácie, ktorá sa zvykne označovať anglickým názvom "The Hump". TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Expozícia rozpráva príbeh o tom, ako spojeneckí piloti v rokoch 1942-1945 lietali nebezpečnou trasou ponad Himaláje, aby zásobovali čínske sily. Jej súčasťou sú aj 80-ročné hrdzavé vraky a guľomety niekoľkých z 590 lietadiel, ktoré sa zrútili do džungle a rozoklaných hôr severovýchodného indického štátu Arunáčalpradéš.



Nebezpečnú trasu ponad ľadom pokryté východné himalájske pohorie piloti prezývali "Hrb" (The Hump). Táto rozsiahla letecká operácia zameraná na zásobovanie čínskych jednotiek bojujúcich proti japonským silám sa začala po tom, ako Japonci odrezali pozemnú trasu cez Barmu, dnešné Mjanmarsko.



Pre množstvo havárií si himalájska trasa vyslúžila aj prezývku "Hliníková cesta". Pozostatky lietadiel sa stále nachádzajú v drsnom kopcovitom teréne porastenom džungľou v štáte Arunáčalpradéš, ktorý leží medzi Mjanmarskom a Čínou.



Washington a Peking sú dnes konkurenčné superveľmoci, zatiaľ čo Čína deklaruje, že takmer celý indický Arunáčalpradéš je súčasťou jej územia pod názvom "Južný Tibet".



Naí Dillí, ktoré sa obáva rastúcej vojenskej asertivity Pekingu pozdĺž 3500 kilometrov dlhých indicko-čínskych hraníc, neustále tvrdí, že tento zväzový štát je "neoddeliteľnou a neodňateľnou súčasťou Indie".



Podľa združenia China-Burma-India Hump Pilots Association sa v danej oblasti od apríla 1942 do takmer konca vojny v roku 1945 zrútilo 590 lietadiel, pričom prišlo o život vyše 1650 ľudí.



Národné múzeum Letectva Spojených štátov (NMUSAF) označilo celú operáciu za "najväčší trvalý úspech leteckej dopravy počas vojny". Lietadlá prepravili zhruba 650.000 ton paliva, munície a vybavenia v tých najťažších letových podmienkach.



"Prekážky, ktoré predstavoval terén a extrémne klimatické podmienky, boli ťažkosťami, ktoré sa nikdy predtým nevyskytli pri masovej prevádzke lietadiel," tvrdí NMUSAF, ktoré túto operáciu označuje za "prvý strategický letecký transport na svete".