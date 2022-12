India skúma sirup proti kašľu, ktorý mohol spôsobiť smrť detí

Naí Dillí 29. decembra (TASR) — Indické úrady vo štvrtok zastavili výrobu vo farmaceutickej spoločnosti, kde bol vyrobený sirup proti kašľu, ktorého užitie mohlo zaviniť smrť najmenej 18 detí v Uzbekistane. Informovala o tom agentúra AFP.



Marion Biotech je druhým výrobcom liekov v Indii, ktorého vyšetrujú regulačné orgány od októbra, keď Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pripísala vysoký počet úmrtí detí v Afrike lieku inej firmy. Ide o spoločnosť Maiden Pharmaceuticals, ktorej lieky proti kašľu a prechladnutiu viedli v africkom štáte Gambia k úmrtiu najmenej 66 detí.



Indický minister zdravotníctva Mansuch Mándavijá v statuse sa platforme Twitter uviedol, že vyšetrovatelia sú v kontakte so svojimi kolegami v Uzbekistane a vykonávajú inšpekciu v závode spoločnosti neďaleko hlavného mesta Naí Dillí.



Vzorky sirupu proti kašľu boli odobraté a zaslané na analýzu. Jej výsledky budú známe o niekoľko dní, uviedol indický vládny úradník pre AFP s tým, že dané liečivo sa v Indii nepredávalo.



Agentúre AFP sa nepodarilo získať reakciu zástupcov spoločnosti Marion Biotech.



Podľa uzbeckého rezortu zdravotníctva 18 z 21 detí, ktorým bol sirup Doc-1 Max podaný pri akútnych dýchacích ťažkostiach, po jeho užití zomreli. Liek podľa webovej stránky výrobcu pomáha proti kašľu, chrípke, prechladnutiu a ochoreniach dýchacieho systému.



Jedna šarža sirupov obsahovala etylénglykol, ktorý ministerstvo označilo za toxickú látku. Liek deťom podali doma rodičia bez lekárskeho predpisu buď z vlastného uváženia, alebo na radu lekárnikov. Dávky sirupu pritom presahovali štandardné množstvo tohto liečiva určené pre deti.



Nateraz nie je jasné, či deti, ktoré zomreli, užili kontaminovaný sirup alebo bežný sirup v zvýšenej dávke, prípadne oboje.



V prípade firmy Maiden Pharmaceuticals WHO uviedla, že aj tieto lieky boli kontaminované "neprijateľným" množstvom etylénglykolu a súvisiacej zlúčeniny. Obete, väčšinou vo veku od päť mesiacov do štyroch rokov, zomreli na akútne zlyhanie obličiek.



Indické orgány po upozornení WHO začali vyšetrovanie spoločnosti Maiden Pharmaceuticals, no minulý týždeň uviedli, že podozrivé lieky boli "štandardnej kvality".