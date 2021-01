Naí Dillí 9. januára (TASR) - India spustí masovú očkovaciu kampaň svojho obyvateľstva 16. januára. Vakcínu najprv dostane 30 miliónov zdravotníkov a pracovníkov v prvej línii boja proti pandémii COVID-19. Oznámila to v sobotu tamojšia vláda, píše agentúra Reuters.



Za prvých šesť až osem mesiacov tohto roku plánuje India zaočkovať bezplatne 300 miliónov svojej populácie, ktorú tvorí 1,35 miliardy ľudí. Po zdravotníkoch bude vakcína podaná zhruba 270 miliónom osôb starším ako 50 rokov, ako aj ľuďom do 50 rokov so závažnými pridruženými ochoreniami, priblížil indický rezort zdravotníctva.



Indický premiér Nárendra Módí uviedol, že začiatok očkovania bude významným medzníkov v boji proti koronavírusovej pandémii.



Ministerstvo zdravotníctva ďalej priblížilo, že bol vyvinutý softvér s názvom Co-Win. Táto digitálna platforma slúži na vyhľadávanie informácií v reálnom čase týkajúcich sa zásob vakcín, teploty, pri ktorej sú skladované, ako aj osôb, ktorým bola vakcína podaná.



India schválila pred týždňom dve vakcíny proti koronavírusovému ochoreniu COVID-19. Indický regulačný úrad dal mimoriadne povolenie na použitie vakcíny vyvinutej Oxfordskou univerzitou a farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca, ako aj vakcínu od indickej spoločnosti Bharat Biotech. Obe sú podávané v dvoch dávkach.



Vakcínu od firmy AstraZeneca a Oxfordskej univerzity, ktorá dostala miestny názov Covishield, vyrába pre Indiu a ďalšie rozvojové krajiny spoločnosť Serum Institute of India, najväčší svetový výrobca vakcín.



V Indii pribudlo v sobotu 18.222 nových prípadov nákazy koronavírusom, čím ich celkový počet stúpol na 10,43 milióna. Po Spojených štátoch je táto druhá najľudnatejšia krajina sveta najviac zasiahnutou krajinou čo sa týka počtu infikovaných. Ochoreniu COVID-19 už v Indii podľahlo už 150.798 ľudí.