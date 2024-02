India ukončila vyšetrovanie v prípade údajného špionážneho holuba

Naí Dillí 2. februára (TASR) - Polícia v Indii vydala tento týždeň povolenie vypustiť na slobodu holuba, ktorého osem mesiacov zadržiavali pre podozrenie, že vykonával špionáž v prospech susednej Číny. Informovala o tom v piatok agentúra AFP s tým, že za posledné roky indické úrady preverovali už niekoľko takýchto prípadov.



"Polícia pôvodne prípad evidovala ako podozrenie zo špionáže. Po ukončení vyšetrovania obvinenie - pre nedostatok dôkazov - stiahla," uvádza sa v správe denníka Times of India.



Agentúre AFP sa bezprostredne nepodarilo získať od indickej polície potvrdenie o ukončení vyšetrovania. Holuba vlani v máji odchytili v prístave v mesta Bombaj, pričom mu na nohách objavili krúžky s nápismi pripomínajúcimi čínske znaky.



Kým polícia prípad vyšetrovala, vtáka držali v klietke v mestskej veterinárnej nemocnici. Vyšetrovaním sa napokon zistilo, že išlo len o pretekárskeho holuba, ktorý v rámci diaľkového letu z Taiwanu zaletel do Indie.



Miestne médiá informovali, že indická polícia v utorok vydala pokyn na vypustenie holuba. Následne bol vták "v dobrom zdraví" vypustený na slobodu.



AFP podotkla, že indické úrady v uplynulých rokoch odchytili niekoľko holubov, u ktorých mali podozrenie, že slúžia na špionážne účely.



V roku 2016 tak indická pohraničná stráž zaistila holuba, ktorý prenášal výhražný odkaz pre indického premiéra Naréndru Módího. Holub bol odchytený blízko hraníc Indie s jej úhlavným rivalom - Pakistanom.



V roku 2020 pohraničná stráž v Kašmíre, horskej oblasti kontrolovanej Indiou, preverovala holuba pre podozrenie z plnenia špionážnych úloh pre Pakistan. Vyšetrovaním sa zistilo, že ide o obyčajného holuba, ktorý patril pakistanskému rybárovi.



Ďalšieho holuba držali v klietke pod strážou v roku 2010 - po tom, čo ho našli v rovnakom pohraničnom regióne s krúžkom, na ktorom bolo pakistanské telefónne číslo s adresou. Aj v tomto prípade sa objavilo podozrenie, že holub by mohol byť na "špeciálnej špionážnej misii".