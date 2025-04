India uzatvorila vzdušný priestor pre pakistanské letecké spoločnosti

Naí Dillí 30. apríla (TASR) - India v stredu na viac než tri týždne uzatvorila svoj vzdušný priestor pre pakistanské letecké spoločnosti. Pakistan k rovnakému kroku pristúpil ešte minulý týždeň v reakcii na rozhodnutie Indie pozastaviť vízové služby pre pakistanských občanov. Najnovšie opatrenie zaviedlo Naí Dillí v čase narastajúceho napätia medzi jadrovými mocnosťami po nedávnom útoku ozbrojencov na skupinu turistov v spornom regióne Kašmír. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Zákaz, ktorý sa týka lietadiel registrovaných v Pakistane, strojov prevádzkovaných, vlastnených alebo prenajatých pakistanskými leteckými spoločnosťami a vojenských lietadiel, bude platiť od 30. apríla do 23. mája, oznámila indická vláda.



Pakistan a India po útoku z minulého utorka, ktorý si vyžiadal 26 obetí na životoch, zaviedli proti sebe viaceré opatrenia. Islamabad uzavrel svoj vzdušný priestor pre indické letecké spoločnosti a India pozastavila platnosť zmluvy z roku 1960, ktorá upravuje spoločné využívanie vody z rieky Indus a jej prítokov. Vojaci oboch krajín sa odvtedy takisto navzájom ostreľujú pozdĺž militarizovanej hranice v Kašmíre.



Pakistanský minister Attaulláh Tarar v noci na stredu tvrdil, že Islamabad má dôveryhodné spravodajské informácie o tom, že India plánuje v priebehu najbližších 24 až 36 hodín podniknúť vojenský útok na Pakistan a že ako zámienku využije útok v Pahalgáme, kde zahynuli väčšinou indickí turisti.



Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf potom v stredu počas telefonátu so šéfom americkej diplomacie Marcom Rubiom obvinil Indiu, že podniká kroky, ktoré vykazujú známky „eskalujúceho a provokatívneho správania“.



Indickí predstavitelia na to bezprostredne nereagovali, no podľa nemenovaných zdrojov premiér Naréndra Módí dal ozbrojeným silám „úplnú operačnú slobodu pri rozhodovaní o spôsobe, cieľoch a načasovaní reakcie Indie na masaker v Pahalgáme“, napísala agentúra AP.



Generálny tajomník OSN António Guterres predtým vyzval obe strany, sa zdržali konfrontácie, ktorá by mohla mať tragické dôsledky. Takisto Rubio podľa vyhlásenia kancelárie pakistanské premiéra zdôraznil, aby Pakistan a India pokračovali v spolupráci v záujme mieru a stability v južnej Ázii.