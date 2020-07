India v auguste uvoľní ďalšie obmedzenia

Naí Dillí 30. júla (TASR) - V Indii sa od 5. augusta budú môcť opätovne otvoriť posilňovne či zariadenia na výučbu jogy a zrušený bude nočný zákaz vychádzania, ktorý momentálne platí v čase od 22.00 h do 5.00 h rána. Kiná, bary a školy však aj po tomto termíne zostanú zatvorené, informovala v stredu s odvolaním sa na miestne úrady agentúra AFP.



V Indii dosiaľ zaevidovali vyše 1,5 milióna prípadov nákazy novým druhom koronavírusu a približne 35.000 úmrtí. Táto juhoázijská krajina je z hľadiska počtu nakazených treťou najviac infikovanou na svete a v tomto smere ju predstihujú už len Spojené štáty a Brazília.



V snahe oživiť svoje hospodárstvo však India postupne uvoľňuje epidemiologické opatrenia, ktoré v súvislosti s pandémiou zaviedla ešte v marci. Počet nakazených ale ďalej stúpa a viaceré indické štáty pristupujú k tzv. lockdownom, aby predišli ďalšiemu šíreniu vírusu.



Indické ministerstvo vnútra v stredu informovalo, že oslavy indického dňa nezávislosti, ktorý pripadá na 15. augusta, sa budú konať. Zachované však v súvislosti s nimi budú musieť byť vzájomné rozstupy účastníkov aj ďalšie zdravotné opatrenia, ako nosenie ochranných rúšok na tvár.



Rezort zároveň informoval, že zatvorenými nateraz v krajine ostávajú kiná, plavárne, zábavné parky, divadlá, bary, posluchárne, auly a ďalšie podobné miesta. Prinajmenšom do konca augusta zostanú zatvorené aj školy a iné vzdelávacie inštitúcie.



Indické ministerstvo zdravotníctva v stredu oznámilo, že za posledný deň v krajine pribudlo takmer 50.000 nových prípadov nákazy koronavírusom a 768 súvisiacich úmrtí.



India presiahla milión potvrdených prípadov nákazy len pred necelými dvoma týždňami. Mnohí zdravotnícki experti však upozorňujú na to, že svojich obyvateľov dostatočne netestuje a mnohé úmrtia, ktoré súvisia s koronavírusom, tam potom takto nie sú ani zaevidované.