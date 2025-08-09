< sekcia Zahraničie
India v máji údajne zostrelila šesť pakistanských vojenských lietadiel
Predstaviteľ armády neuviedol typ zostrelených stíhačiek, no povedal, že letecké údery zasiahli aj „niekoľko stíhačiek F-16“ v hangároch na dvoch leteckých základniach na juhovýchode Pakistanu.
Autor TASR
Naí Dillí 9. augusta (TASR) - India zostrelila päť pakistanských bojových stíhačiek a jedno vojenské lietadlo v máji počas konfliktu medzi obomi krajinami, uviedol v sobotu veliteľ indických vzdušných síl. Ide o prvé takéto vyhlásenie Naí Dillí a prichádza niekoľko mesiacov od ukončenia sporu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Väčšinu pakistanských lietadiel armáda zostrelila indickým protilietadlovým raketovým systémom ruskej výroby, uviedol predstaviteľ ozbrojených síl na podujatí v juhoindickom meste Bengalúru. „Máme potvrdené zničenie najmenej piatich stíhačiek a jedného veľkého lietadla,“ oznámil. Podľa jeho slov mohlo ísť o prieskumné lietadlo. „V skutočnosti ide o najväčšie zaznamenané zneškodnenie typu zem-vzduch,“ tvrdil. Pakistanská armáda na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovala.
Islamabad, ktorého vzdušné sily prevádzkujú predovšetkým lietadlá čínskej výroby a americké stíhačky F-16, predtým poprel, že by India zostrelila akékoľvek pakistanské lietadlo počas bojov medzi susednými jadrovými veľmocami, ktoré prebiehali od 7. do 10. mája.
Pakistan tvrdí, že počas stretov zostrelil šesť indických lietadiel vrátane stíhačky Rafale francúzskej výroby. India priznala určité straty, no poprela zostrelenie šiestich lietadiel. Francúzsky veliteľ letectva už skôr uviedol, že videl dôkazy o strate troch indických stíhačiek vrátane Rafale. Indické letectvo sa k týmto tvrdeniam nevyjadrilo.
