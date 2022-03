India v rozhovoroch s partnermi neodsúdila ruskú inváziu na Ukrajinu

Naí Dillí 4. marca (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí vo štvrtok počas rozhovorov s lídrami Spojených štátov, Austrálie a Japonska opäť odmietol odsúdiť ruskú inváziu na Ukrajinu. Namiesto toho zdôraznil, že táto skupina krajín by sa mala ďalej sústreďovať na regionálne záležitosti.



TASR o tom informuje na základe spravodajstva poskytnutého tlačovou agentúrou AFP.



India sa v súvislosti so svojimi vzťahmi so Západom a Moskvou dlhodobo pohybuje na "tenkom ľade". Rusko dodáva krajine väčšinu zbraní. Ruský prezident Vladimir Putin a ním nariadená nedávna invázia na susednú Ukrajinu iba zdôraznila náročnosť vyvažovania vzťahov medzi Západom a Moskvou.



Po tom, ako sa Módí vo štvrtok virtuálne stretol s americkým prezidentom Joeom Bidenom, austrálskym premiérom Scottom Morrisonom a predsedom japonskej vlády Fumiom Kišidom, bolo vydané ich spoločné vyhlásenie, ale kancelária indického lídra zverejnila aj svoje samostatné stanovisko.



Módí "podčiarkol, že štvorica týchto krajín musí zostať sústredená na svoje základné ciele - podporu mieru, stability a prosperity v indo-pacifickom regióne", tvrdí jeho úrad.



"Na stretnutí sa diskutovalo o vývoji na Ukrajine vrátane humanitárnych následkov. Premiér zdôraznil potrebu vrátiť sa na cestu dialógu a diplomacie," uviedla Módího kancelária.



India opakovane nalieha na Rusko a Ukrajinu, aby zastavili vzájomné nevraživé akcie, ale priamemu odsúdeniu vojenského útoku Moskvy na územie Ukrajiny sa Naí Dillí vyhýba.



India rokovala so svojimi partnermi v rámci bezpečnostno-strategickej organizácie Štvorstranný bezpečnostný dialóg (QSD), ktorá vznikla v roku 2007 a zahŕňa aj spoločné vojenské cvičenia členských krajín.