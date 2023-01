V spojitosti s pádom preťaženého mosta v Indii obvinili desať ľudí

Naí Dillí 27. januára (TASR) - Desať ľudí obvinila v piatok polícia v Indii zo zabitia v súvislosti s pádom visutého mosta pre chodcov do rieky v meste Morbi v štáte Gudžarát. Pri vlaňajšej nehode zahynulo najmenej 135 ľudí. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Polícia vydala zatykač na šéfa spoločnosti, ktorá most spravovala, a v piatok ho označila za hlavného obvineného, uviedol policajný predstaviteľ Ašok Kumár Jádav.



Džajsukh Patel, výkonný riaditeľ spoločnosti Oreva Group, ktorá je známa najmä výrobou hodín a elektrických výrobkov, je na úteku. Minulý týždeň polícia rozoslala obežník s výzvou na jeho zatknutie v snahe zabrániť mu v odchode z krajiny.



Okrem Patela sú v prípade obvinení aj dvaja manažéri Oreva Group, dvaja predavači lístkov, traja ochrankári a dvaja ľudia z firmy, s ktorou bola uzatvorená zmluva na opravu mosta pred jeho opätovným otvorením pre verejnosť.



K tragédii došlo vlani 30. októbra. Podľa miestnych úradov bolo v tom čase na moste a v jeho bezprostrednom okolí vyše 400 ľudí. Most bol takto vyťažený vzhľadom na zvýšený pohyb turistov spätý s oslavami hinduistického sviatku svetiel díválí.



Stovky ľudí spadli do rieky. Väčšinu obetí, ktoré sa utopili, tvorili ženy a deti.



Most dlhý 230 metrov bol postavený počas britskej nadvlády v 19. storočí. K jeho pádu došlo len niekoľko dní po opätovnom sprístupnení pre verejnosť.