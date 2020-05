Roje kobyliek ohrozujú indické aerolínie

Naí Dillí 29. mája (TASR) - India v piatok varovala letecké spoločnosti, že bezprecedentne veľké roje kobyliek, ktoré v súčasnosti trápia rozsiahle pásma krajiny, môžu narušiť lety a poškodiť lietadlá. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Najhoršia invázia hmyzu za posledné takmer tri desaťročia už spôsobila obrovské škody na sezónnej úrode, čo ochudobňuje indických farmárov. Tí už aj tak zápasia s následkami niekoľkomesačných celoštátnych prísnych obmedzení, ktoré majú zastaviť šírenie nového koronavírusu SARS-CoV-2.



Roje kobyliek sú však teraz také veľké, že ministerstvo pre civilné letectvo oznámilo, že "predstavujú hrozbu pre lietadlá v kritickej fáze letu - pri pristávaní a vzlietnutí".



"Hoci jednotlivé kobylky sú malé, piloti dobre vedia, že pri dopade veľkého počtu kobyliek na predné sklo je ovplyvnená viditeľnosť smerom dopredu," uviedlo ministerstvo v odporúčaní.



Ministerstvo vyzvalo letecké spoločnosti, aby sa vyhli akýmkoľvek rojom, lebo tie by sa mohli dostať do prívodu vzduchu a poškodiť letové prístroje.



Odborníci varujú, že pohromu s kobylkami môže ešte zhoršiť ďalší hmyz, ktorý sa podľa očakávania dostane na budúce mesiac do Indie z Afrického rohu. Ide o územie východnej Afriky, ktoré vybieha do Arabského mora v podobe "rohu". Môže zahŕňať buď len Somálsko, Džibutsko a malú časť Etiópie, alebo aj Eritreu.