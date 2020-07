V Indii hrozí silné zemetrasenie, úrady už varovali hlavné mesto

Naí Dillí 30. júla (TASR) - Indické úrady varovali obyvateľov hlavného mesta Naí Dillí, aby sa pripravili na možné silné zemetrasenie, keďže v metropole v posledných mesiacoch zaznamenali zriedkavé otrasy. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Odborníci tvrdia, že veľké zemetrasenie je síce nepravdepodobné, ale nie nemožné, a v preplnenom meste s 20 miliónmi obyvateľov by mohlo zabiť státisíce ľudí.



Kampaň zameraná na zvyšovanie povedomia o zemetrasení zahŕňa dvojstranné reklamy v miestnych novinách so zoznamom úloh, čo treba v takejto situácii robiť a čo nerobiť.



"Od apríla 2020 v Naí Dillí a blízkom okolí zaznamenali 18 veľmi miernych otrasov. Iba dva z nich presiahli magnitúdu 4, čo je na Richterovej stupnici mierna intenzita," uviedol šéf dillíjskej samosprávy Arvind Kedžrívál. "Pevne však verím, že mesto musí byť vždy pripravené a musí vedieť o akejkoľvek kríze," dodal vo vyhlásení.



Vedci z Národného seizmologického ústavu v Indii poznamenali, že i keď to nie je prvýkrát, čo v meste zaznamenali nárast otrasov, rozhodnutie samosprávy upozorniť občanov bolo správne.



Ak by podľa vedcov mesto zasiahlo silné zemetrasenie, státisíce obyvateľov by mohlo zahynúť, keďže veľa z dillíjskych budov je zle postavených.