Indickí vedci žiadajú vládu o zverejnenie dát

Naí Dillí 30. apríla (TASR) – Indickí vedci vyzvali premiéra Naréndru Módího, aby jeho vláda zverejnila dáta o šírení nového koronavírusu, ktoré by im umožnili zachrániť ľudské životy.



Ako uvádza denník The Guadian, reakciu indických úradov na pandémiu sprevádza nedostatok údajov o šírení vírusu. Autori on-line výzvy, ktorú podpísalo viac ako 350 vedcov, žiadajú vládu, aby zverejnila údaje o sekvenovaní nových variantov koronavírusu, testovaní, uzdravených pacientoch a aj o tom, aké sú vedľajšie účinky vakcín.



Podrobnejšie údaje o testovaní nie sú podľa signatárov prístupné nielen pre odborníkov z mimovládneho sektora, ale dokonca aj pre niektorých vládnych zamestnancov. Okrem toho modelovanie predpovedí vývoja epidemickej situácie vykonávali vládou menovaní odborníci s nedostatkom informácií.



Vedcom sa tiež nepodarilo získať informácie, ktoré by im umožnili predpovedať, koľko bude potrebných lôžok, kyslíka alebo jednotiek intenzívnej starostlivosti.



Zdravotnícke zariadenia v Indii hlásia pod náporom covidových pacientov akútny nedostatok lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti, ako aj zásob kyslíka i liekov. Krematóriá sú pre vysoký počet obetí nútené spopolňovať telá na tzv. pohrebných hraniciach. Vo veľkých mestách úrady obmedzili pohyb na verejných priestranstvách.



Od začiatku pandémie India zaevidovala už viac ako 18 miliónov infikovaných a vyše 200.000 úmrtí. Za posledných deväť dní pribudlo denne vyše 300 000 novoinfikovaných.