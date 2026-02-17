< sekcia Zahraničie
India vedie rokovania so sociálnymi sieťami o vekových obmedzeniach
India už minulý týždeň sprísnila pravidlá regulujúce umelú inteligenciu (AI), píše AFP.
Autor TASR
Naí Dillí 17. februára (TASR) - Indický minister informácií a vysielania Ašvini Vaišnau v utorok oznámil, že krajina rokuje so sociálnymi sieťami o vekových obmedzeniach. Agentúra AFP uvádza, že Naí Dillí tak nasleduje príklad Austrálie, ktorá ako prvá krajina na svete v decembri zakázala sociálne siete pre ľudí mladších ako 16 rokov, informuje TASR.
„Mnohé krajiny už prijali fakt, že vekové obmedzenia musia existovať,“ povedal Vaišnau novinárom na konferencii AI Impact Summit.
„V súčasnosti vedieme rozhovory o tzv. deepfake obsahu, o vekových obmedzeniach na rôznych sociálnych sieťach a... o tom, aký je správny spôsob, ako to riešiť,“ dodal minister.
„Myslím si, že je to problém, ktorý sa zhoršuje zo dňa na deň. A určite je potrebné chrániť naše deti a našu spoločnosť pred týmito škodami,“ uzavrel Vaišnau a zdôraznil prísnejšiu reguláciu a dohľad nad obsahom na internete.
AFP pripomína, že Austrália v decembri prijala nariadenie, podľa ktorého musia veľké platformy odstrániť účty všetkých používateľov mladších ako 16 rokov. Zákaz sa týka viacerých najpoužívanejších platforiem, ako je Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat a podobne.
India už minulý týždeň sprísnila pravidlá regulujúce umelú inteligenciu (AI), píše AFP. Na základe nových opatrení vyžaduje, aby sociálne siete jasne označovali obsah vytvorený AI a do troch hodín vyhoveli požiadavkám úradov na jeho odstránenie.
