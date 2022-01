Vodu z posvätnej Gangy striekali na tisíce pútnikov dronmi

Na snímke hinduisti sa modlia na posvätnom mieste Sangam, sútoku riek Gangy, Jamuny a Sárasvatí v indickom Allahabáde 14. januára 2022. Foto: TASR/AP

Naí Dillí 14. januára (TASR) - Vodu z posvätnej indickej rieky Ganga striekali v piatok na tisíce hinduistických pútnikov prostredníctvom dronov s cieľom zredukovať davy ľudí počas veľkého náboženského sviatku kumbhaméla, ktorý sa Indii koná aj napriek nárastu počtu prípadov COVID-19 na subkontinente. Informovala o tom agentúra AFP.Kumbhaméla, čiže sviatok džbánov, trvá 55 dní a je jedným z najväčších náboženských zhromaždení na svete. Vyvrcholením je kúpanie sa v Gange, ktoré tento rok pripadá práve na piatok.Indická vláda vlaňajšiu kumbhamélu odmietla zrušiť – slávnosť sa konala v apríli 2021 a podľa úradov bola jednou z príčin prudkého nárastu počtu prípadov.Úrady predtým uviedli, že na tohtoročnom vyvrcholení sviatku na indickom ostrove Ságar pri ústí Gangy v štáte Západné Bengálsko očakávajú účasť až troch miliónov pútnikov.telefonicky potvrdil pre AFP jeden z miestnych predstaviteľov.Zároveň dodal, že na pútnikov striekali vodu z posvätnej Gangy dronmi, aby zabránili tvoreniu davov. Veľké množstvo pútnikov, z ktorých väčšina nemala rúška, sa však napriek tomu rozhodlo ponoriť sa do rieky a ich počet prevyšoval počet bezpečnostného personálu.Polícia z miesta udalosti hlásila, že obmedzenia v súvislosti so šírením COVID-19 je nemožné presadzovať:Počty prípadov koronavírusovej nákazy v Indii medzitým pribúdajú. Vo štvrtok tam zaznamenali takmer 265.00 nových prípadov. Niektoré modely predvídajú, že India by mohla za niekoľko týždňov čeliť až 800.000 infekciám denne, čo by bol dvojnásobok miery zaznamenanej pred deviatimi mesiacmi.