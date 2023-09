India vypustila prvú sondu na skúmanie Slnka

Šríharikóta 2. septembra (TASR) — India v sobotu vypustila svoju prvú sondu na skúmanie atmosféry Slnka Áditja-L1. Do vesmíru ju vyniesla nosná raketa PSLV-XL, ktorá odštartovala o 11.50 h miestneho času (08.20 h SELČ) z kozmodrómu na ostrove Šríharikóta v štáte Andrapradéš, informovala agentúra AFP.



Sonda bude päť rokov skúmať slnečnú atmosféru, magnetické búrky na Slnku a ich vplyv na okolie Zeme. Robiť to bude z Lagrangeovho bodu L1 vzdialeného 1,5 milióna kilometrov od Zeme. V tomto bode sa vyrovnávajú gravitačné a odstredivé sily Slnka a Zeme.



Sondu Áditja-L1 vyvinula indická vesmírna organizácia ISRO. Sedem prístrojov na palube sondy bude pozorovať fotosféru (najhlbšie vrstvy slnka), chromosféru (vrstva asi 400 - 2100 km nad fotosférou) a korónu (najteplejšia a najvrchnejšia vrstva slnečnej atmosféry).



Zameria sa najmä na výrony koronálnej hmoty, pri ktorých sa uvoľňuje obrovské množstvo plazmy pozostávajúcej hlavne z protónov a elektrónov. Tieto výbuchy sú také silné, že môžu doraziť až k Zemi a narušiť činnosť satelitov.



India spustila pomerne nízkorozpočtový vesmírny program, ktorý sa však od prvého vyslania sondy na obežnú dráhu Mesiaca v roku 2008 úspešne rozvíja.



V roku 2014 sa stala prvou ázijskou krajinou, ktorá vyslala sondu na obežnú dráhu okolo Marsu. V auguste 2023 sa stala po Sovietskom zväze, Spojených štátoch a Číne štvrtou krajinou, ktorej sa podarilo pristáť na Mesiaci.



V spolupráci s Japonskom chce India do roku 2025 vyslať ďalšiu sondu na Mesiac a v priebehu nasledujúcich dvoch rokov plánuje orbitálnu misiu k Venuši.