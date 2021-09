India vyvezie do októbra osem miliónov dávok vakcín

Naí Dillí 25. septembra (TASR) - India plánuje do konca októbra vyviezť osem miliónov dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. K oznámeniu prišlo po tom, čo krajina vývoz vakcín do iných krajín sveta tento týždeň obnovila. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na indické ministerstvo zahraničných vecí.



Indický premiér Naréndra Módí prisľúbil obnovenie vývozu vakcín na piatkovom stretnutí lídrov zoskupenia s oficiálnym názvom Štvorstranný bezpečnostný dialóg (anglická skratka QUAD). Lídri Spojených štátov, Japonska, Indie a Austrálie na schôdzke v Bielom dome vo Washingtone diskutovali okrem iného aj o ochrane stability indo-tichomorského regiónu.



Väčšina z celkovo ôsmich miliónov dávok vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson bude odoslaná do krajín ázijsko-tichomorského regiónu, potvrdilo ministerstvo.



India je jedným z najväčších výrobcov vakcín na svete, pričom krajina sa začiatkom tohto roka sa zaviazala, že do decembra 2022 vyvezie jednu miliardu dávok očkovacích látok. Naí Dillí však v máji zrušilo export z dôvodu obrovského nárastu infikovaných vo vlastnej populácii.



India tento týždeň zákaz vývozu dávok očkovacích látok zrušila v súvislosti so zlepšením situácie v krajine.



Od začiatku očkovacej kampane v januári bolo v Indii podaných takmer 840 miliónov dávok očkovacích látok. Zatiaľ je v krajine proti covidu úplne zaočkovaných 16 percent dospelej populácie.