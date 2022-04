V Indii dopadol veľký kovový prstenec a guľa,asi z čínskej rakety

Bombaj 4. apríla (TASR) - Dva kusy vesmírneho odpadu dopadli cez víkend do vidieckej oblasti v Indii. Veľký kovový prstenec a kovová guľa by mohli pochádzať z čínskej rakety, ktorá bola vypustená na orbitu minulý rok, uviedli v pondelok miestne orgány. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Kovový prstenec s priemerom dva až tri metre a hmotnosťou viac ako 40 kilogramov objavili v sobotu na poli v indickom štáte Maháráštra. Do inej dediny v tom istom regióne dopadla kovová guľa s priemerom približne pol metra. Podľa miestnych predstaviteľov poslali oba kusy vesmírneho odpadu na preskúmanie, pričom prehľadávajú ďalšie obce, či sa v nich prípadne nenachádzajú ďalšie úlomky.



Počas incidentu sa nik nezranil a nedošlo ani k škodám na majetku.



Indická vesmírna agentúra (ISRO) vyhlásila, že podľa časového rámca vstupu úlomkov do atmosféry a ich dopadu na Zem ide o časti čínskej rakety, ktorá bola vypustená na obežnú dráhu 1. februára minulého roka. "Zatiaľ čo samotné telo rakety návrat do atmosféry vydrží, niektoré časti, ako napríklad dýzy, prstence či nádrže, môžu dopadnúť na Zem a spôsobiť škody," dodala ISRO.



Aj podľa Jonathana McDowella z astrofyzikálneho ústavu Harvard-Smithsonian Centre for Astrophysics úlomky zodpovedajú čínskej rakete Dlhý pochod (Čchang-čeng) 3B.



Objekty po vstupe do atmosféry vytvárajú teplo a trenie, čo spôsobí, že sa rozpadnú a zhoria. Väčšie kusy však nemusia zhorieť úplne, pričom ich trosky môžu dopadnúť na zemský povrch a spôsobiť škody na majetku a ohroziť aj ľudské životy. Takéto riziko je však podľa AFP veľmi nízke.



Trosky čínskej vesmírnej rakety Dlhý pochod 5 v máji 2020 dopadli aj na územie Pobrežia Slonoviny a poškodili niekoľko vidieckych obydlí.