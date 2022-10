India zabránila fotoreportérke z Kašmíru odcestovať do USA

Naí Dillí 19. októbra (TASR) - Indické imigračné úrady napriek platným vízam a letenke nedovolili odcestovať do Spojených štátov fotoreportérke z Kašmíru Sanne Iršad Mattúovej. V USA si má prebrať prestížnu novinársku Pulitzerovu cenu. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Mattúová mala v pondelok odletieť do New Yorku. Fotografka však v stredu uviedla, že na letisku v indickom hlavnom meste Naí Dillí ju imigračné úrady bezdôvodne zastavili. Cestovala s dvoma kolegami, ktorým príslušníci imigračného úradu nezabránili odcestovať. Jej úradník letenku vrátil a odmietol vysvetliť dôvod. Dodala, že na letisku ju imigračné úrady zastavili už druhýkrát.



Indické úrady sa k udalosti bezprostredne nevyjadrili.



Mattúová v roku 2022 získala Pulitzerovu cenu za reportážnu fotografiu spolu s ďalšími fotoreportérmi tlačovej agentúry Reuters, s ktorou spolupracuje.



Od roku 2018 pôsobí ako fotoreportérka na voľnej nohe a zobrazuje život v indickej časti Kašmíru, kde povstalci bojujú za nezávislosť regiónu či spojenie so susedným Pakistanom.