India začala s hromadnou revíziou voličských zoznamov
Revízia sa začala v 12 štátoch a územiach, z ktorých mnohé plánujú budúci rok miestne voľby.
Autor TASR
Naí Dillí 4. novembra (TASR) - India v utorok spustila revíziu svojich volebných zoznamov, pričom aktivisti upozorňujú, že by to mohlo viesť k odňatiu volebného práva mnohých občanov, napísala agentúra AFP, z ktorej čerpala TASR.
Revízia sa začala v 12 štátoch a územiach, z ktorých mnohé plánujú budúci rok miestne voľby. Obyvateľom budú s vyplňovaním formulárov na registráciu voličov pomáhať desaťtisíce volebných úradníkov a takmer pol milióna dobrovoľníkov.
Volebná komisia Indie v tomto roku uskutočnila podobnú revíziu v štáte Bihár, v ktorom žije vyše 130 miliónov ľudí. Tento proces viedol k vylúčeniu 6,5 milióna mien zo zoznamu voličov pred štátnymi voľbami naplánovanými na 6. novembra. Podľa volebnej komisie bolo nevyhnutné zabrániť zahrnutiu zahraničných nelegálnych migrantov do voličských zoznamov.
Členovia Hinduistickej a nacionalistickej Indickej ľudovej strany (BJP) premiéra Naréndru Módího dlhodobo tvrdia, že moslimskí migranti bez dokladov, ktorí prichádzajú zo susedného Bangladéša, sa podvodne registrujú ako voliči.
Avšak podľa kritikov môžu prísne požiadavky na dokumentáciu viesť k tomu, že veľký počet indických občanov nesprávne vyradia zo zoznamov oprávnených voličov. Aktivisti upozornili na prípady, keď vyhlásili žijúcich voličov za mŕtvych a celé rodiny vyškrtli zo zoznamov voličov.
Najnovšie revízie sa podľa AFP týkajú najväčších štátov vrátane najľudnatejšieho Uttarpradéšu, kde žije približne 199 miliónov ľudí, ako aj Západného Bengálska s 91 miliónov obyvateľov, 72-miliónového Tamilnádu a Kéraly s 33 miliónmi obyvateľov. Niekoľko ľudskoprávnych skupín a opozičných strán podniká proti tejto aktivite právne kroky.
Očakáva sa, že orgány zverejnia konečný zoznam oprávnených voličov 7. februára 2026.
