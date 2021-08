India začala testovať svoju druhú lietadlovú loď

Naí Dillí 5. augusta (TASR) - Indické vojenské námorníctvo začalo na otvorenom mori testovať svoju novú lietadlovú loď INS Vikrant. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AFP s tým, že krajina sa snaží ukázať svoje námorné kapacity, aby mohla prípadne čeliť rastúcemu čínskemu vplyvu v regióne.



INS Vikrant má celkovú dĺžku 262-metrov a po úspešných testoch bude druhým plavidlom vo výzbroji indického námorníctva, ktoré je schopné niesť a obsluhovať stíhačky či vrtuľníky. Prvou indickou lietadlovou loďou je INS Vikramaditya.



Indické námorníctvo uviedlo, že "krajina sa teraz môže pripojiť k vybranej skupine krajín so schopnosťou navrhnúť a vyrobiť vlastnú lietadlovú loď".



Predstavitelia vojenského loďstva tvrdia, že krajina doposiaľ svojpomocne vyrobila už 44 menších plavidiel vrátane ponoriek. Ozbrojené námorné zložky navyše naliehajú na vládu, aby si objednala tretiu lietadlovú loď. Čína, ktorá súperí o vplyv v Indickom oceáne, už svoju tretiu lietadlovú loď stavia, dodáva AFP.



Tento rok už India podnikla spoločné námorné cvičenia s Francúzskom a Britániou. Katarská televízia al-Džazíra tento týždeň informovala, že India pravdepodobne stavia vojenský komplex na Agalegských ostrovoch, ktoré sú z politicko-administratívneho hľadiska súčasťou Maurícia. Maurícijská republika v stredu uviedla, že komplex nemá slúžiť na vojenské účely. Indické ministerstvo zahraničných vecí odmietlo správu komentovať.



Geopolitické súperenie Indie a Číny v regióne Indického oceánu sa v ostatných rokoch zintenzívnilo. Indický oceán vždy predstavoval oblasť dôležitých námorných trás a jeho geopolitický význam na začiatku 21. storočia ešte narastá vzhľadom na zväčšujúci sa objem námornej dopravy. Z hľadiska medzinárodného obchodu predstavuje Indický oceán významnú námornú trasu pre dopravu energetických surovín, ktoré smerujú z Perzského zálivu do Ázie, alebo naopak z Ázie do Európy. Týmito námornými trasami navyše prechádza nezanedbateľný podiel svetovej kontajnerovej dopravy.