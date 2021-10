India začne od 15. októbra znova vydávať turistické víza

Naí Dillí 7. októbra (TASR) - Indická vláda vo štvrtok oznámila, že od 15. októbra začne po viac než roku znova vydávať turistické víza návštevníkom prichádzajúcim do krajiny charterovými letmi. Pre obmedzenia súvisiace s pandémiou nového koronavírusu nemohli totiž cudzinci do Indie pricestovať od marca 2020. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



Od 15. novembra bude India udeľovať víza i ľuďom, ktorí do krajiny priletia inými než charterovými letmi. Pravidelné medzinárodné lety sú z dôvodu pandémie COVID-19 pozastavené od 23. marca 2020. V súčasnosti premávajú len nákladné a komerčné lety v rámci uzavretých dohôd o bilaterálnych leteckých bublinách.



AFP pripomína, že cestovný ruch je pre Indiu významným sektorom ekonomiky - v roku 2019 prišlo do krajiny 10,93 milióna turistov.



Prísny lockdown, ktorý zaviedla vláda premiéra Naréndru Módího v marci tohto roka, pripravil o zamestnanie milióny ľudí.



India zaznamenala po USA druhý najvyšší počet nakazených na svete - vyše 33 miliónov - a 450.000 úmrtí. Odborníci však tvrdia, že skutočný počet obetí je omnoho vyšší. Po silnej druhej vlne nákazy, ktorá trvala od apríla do júna, počet nových prípadov počas posledných dvoch týždňov poklesol na menej než 30.000 za deň a počet úmrtí na 200 až 300 denne. Zdravotnícke úrady však varujú, že k opätovnému nárastu infikovaných môžu prispieť i veľké slávnosti, ktoré sa v krajine konajú v októbri a novembri.



Ničivá druhá vlna pandémie v Indii - keď denne hlásili približne 400.000 nakazených a 4000 obetí - bola podľa AFP spôsobená novými variantmi vírusu, ako aj príliš skorým zrušením protipandemických opatrení vrátane toho, že boli povolené náboženské slávnosti i športové podujatia.



Zaočkovaných oboma dávkami vakcíny proti covidu je vyše 250 miliónov obyvateľov, avšak toto číslo zodpovedá len zhruba 20 percentám populácie.