India začne s repatriáciou občanov

Naí Dillí/Dubaj 5. mája (TASR) – Indická vláda začne od štvrtka s repatriáciou občanov, ktorí v dôsledku koronavírusovej pandémie uviazli v zahraničí. Uviedla to spravodajská televízia CNN.



Počas prvého dňa by malo byť prostredníctvom desiatich repatriačných letov do Indie dopravených 2300 ľudí. V prvom týždni sa uskutoční 64 repatriačných letov, ktoré z 13 krajín dopravia domov 14.800 ľudí.



Pred odletom by mali cestujúci podstúpiť skríningové vyšetrenie. Do Indie sa totiž budú môcť vrátiť iba asymptomatické osoby. Po pristátí v cieľovej destinácii budú musieť všetci pasažieri vyplniť formulár, ktorý následne odovzdajú určenému pracovisku. Formulár obsahuje okrem kontaktných údajov aj otázky týkajúce sa zdravotného stavu cestujúcich.



"Možnosť využiť repatriačné lety budú mať osoby v núdzi, starí ľudia, osoby so zdravotným rizikom, tehotné ženy, ako aj ľudia v ťažkej životnej situácii," uviedol indický konzulát v Dubaji.



Každý pasažier tiež bude musieť súhlasiť s cenami leteniek, karanténnymi opatreniami po pristátí v Indii, ako aj hygienickými opatreniami na palube lietadiel.



V dôsledku šíriacej sa nákazy COVID-19 indické úrady v marci zakázali všetky medzinárodné lety a tisíce občanov tak uviazli v zahraničí. Domáce a zahraničné letecké spoločnosti majú zakázané prevádzkovať pravidelné komerčné linky do 17. mája.



Snaha o repatriáciu občanov prichádza v čase, keď v Indii postupne dochádza k uvoľňovaniu karanténnych opatrení. V niektorých štátoch Indie sa opäť obnovili priemyselné aj stavebné aktivity. Otvorili sa takisto pobočky niektorých súkromných firiem a časť obchodov.



Podľa údajov ministerstva zdravotníctva India v súčasnosti eviduje 46.433 prípadov ochorenia COVID-19, vrátane 1568 úmrtí.