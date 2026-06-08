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India zadržala a deportovala takmer 5000 Bangladéšanov

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Velitelia pohraničných síl Bangladéša a Indie by sa mali v pondelok stretnúť v Naí Dillí, dodala AFP.

Autor TASR
Naí Dillí 8. júna (TASR) - India deportovala takmer 5000 bangladéšskych občanov odvtedy, čo sa minulý mesiac v štáte Západné Bengálsko dostala k moci Indická ľudová strana (BJP) premiéra Naréndru Módího, vyplýva z oficiálnych štatistík. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.

BJP dosiahla vo voľbách v tomto hraničnom štáte s viac ako 100 miliónmi obyvateľov drvivé víťazstvo a prisľúbila „odhaliť, odstrániť a deportovať“ nelegálnych migrantov.

Po prevzatí moci nariadila nová vláda zriadenie zadržiavacích centier pre Bangladéšanov bez dokladov a rohingských utečencov, ktorí utekajú pred prenasledovaním v Mjanmarsku.

Predseda vlády Západného Bengálska Suvéndu Adhikárí potvrdil v nedeľu na podujatí v meste Kalkata, že vláda v máji „zriadila zadržiavacie centrá vo všetkých okresoch štátu“.

„Z týchto centier bolo doteraz deportovaných už 4800 bangladéšskych nelegálnych prisťahovalcov... Ďalších 836 ľudí sa v súčasnosti nachádza v týchto centrách... pripravujeme opatrenia na ich skorú deportáciu,“ dodal Adhikárí.

Otázku prisťahovalectva v Západnom Bengálsku dlhodobo sprevádza politické napätie, pripomína AFP.

Vzťahy medzi Indiou a Bangladéšom sa zhoršili v roku 2024, kedy revolúcia ukončila vládu vtedajšej bangladéšskej premiérky Hasíny Vadžídovej, spojenkyne Naí Dillí. Po roku a pol dočasnej vlády si vo februári Dháka zvolila nové vedenie a odvtedy sa vzťahy medzi oboma krajinami začali v rámci pragmatického dialógu pomaly zlepšovať.

Velitelia pohraničných síl Bangladéša a Indie by sa mali v pondelok stretnúť v Naí Dillí, dodala AFP.
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