Zasadnutie parlamentu v Indii odročili pre protesty opozície

Naí Dillí 27. marca (TASR) - Zasadnutie indického parlamentu v pondelok odročili po protestoch opozičných poslancov pre vylúčenie lídra opozície Ráhula Gándhího z parlamentu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Gándhí bol vo štvrtok uznaný za vinného z nactiutŕhania, ktorého sa podľa súdu dopustil v roku 2019, keď počas predvolebnej kampane vyhlásil, že "všetci zlodeji majú priezvisko Módí", za čo bol následne stíhaný. Na súde v štáte Gudžarát, odkiaľ pochádza premiér Nárendra Módí a kde je toto priezvisko časté, sa Gándhí obhajoval, že svojím výrokom sa snažil poukázať na korupciu v krajine a odsúdiť ju — bez toho, aby chcel niekoho uraziť.



Gándhího však za tento výrok odsúdili na dva roky väzenia. Prepustili ho vzápätí na kauciu, pričom jeho právnici oznámili zámer odvolať sa proti súdnemu verdiktu.



Kritici tvrdia, že vylúčenie lídra opozičnej strany Indický národný kongres (INC) z parlamentu zvyšuje obavy zo stupňujúceho sa autoritárstva v Indii.



Proti Gándhího vylúčeniu začali protestovať opoziční poslanci, ktorí sa na pondelkové zasadnutie parlamentu obliekli do čierneho a niektorí z nich hádzali papiere na predsedu parlamentu Oma Birlu, keď chcel schôdzu otvoriť.



"Chcem predsedať parlamentu dôstojne. Preto odročujem zasadnutie parlamentu do 16.00 h (12.30 h SELČ)," vyhlásil Birla.



Naréndra Módí je premiérom od roku 2014, pričom jeho oponenti ho obviňujú, že sa ich snaží odstaviť prostredníctvom súdnych konaní.