< sekcia Zahraničie
India zavádza v školách zvonenie upozorňujúce na pitný režim
Autor TASR
Naí Dillí 22. apríla (TASR) - Školy v indickom hlavnom meste Naí Dillí zavádzajú špeciálne pravidelné zvonenie, ktorým budú školákom pripomínať, že sa majú napiť. Ide o jedno z opatrení, ktorým sa toto veľkomesto pripravuje na očakávané vlny horúčav, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Tento rok bol v Indii najteplejší od začiatku systematických meraní v roku 1901, pričom extrémne teploty zapadali do globálneho trendu extrémneho počasia spôsobeného zmenou klímy.
V stredu ráno namerali v Naí Dillí a rozľahlom metropolitnom regióne s 30 miliónmi obyvateľov relatívne príjemných 29,4 stupňa Celzia. Meteorológovia však predpovedajú, že počas dňa teploty vystúpia na 41 až 43 stupňov a ku koncu týždňa sa zvýšia na 42 až 44 stupňov.
V súvislosti s tým mestská správa škôl vydala v utorok pokyny, v ktorých školám odporúča prijať viacero opatrení na ochranu žiakov a študentov. Patrí medzi ne vyhýbanie sa vonkajším fyzickým aktivitám a organizovanie „osvetových podujatí“, ktoré majú školákom pripomínať dôležitosť hydratácie.
„Vonkajšie zhromaždenia treba obmedziť alebo organizovať v tieni či v interiéri a majú trvať čo najkratšie,“ uvádza sa v pokynoch s tým, že „vyučovanie vonku sa nemá konať vôbec.“
Objavili sa aj návrhy na menej tradičné opatrenia: školy majú ako prevenciu dehydratácie zaviesť „zvonenie na pitie“ a vytvárať dvojice žiakov, ktorí si budú navzájom kontrolovať dodržiavanie pitného režimu a monitorovať celkovú fyzickú pohodu. Zvonenie na pitie by malo zaznievať v pravidelných intervaloch - každých 45 – 60 minút.
Vlnu horúčav v máji 2024 v Naí Dillí sprevádzali teploty, ktoré vyrovnali predchádzajúci rekord hlavného mesta: 49,2 stupňov Celzia nameraných v roku 2022. V rokoch 2012-21 v dôsledku úpalu zomrelo v Indii takmer 11.000 ľudí.
