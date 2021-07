India zaznamenala 34.000 nových nakazených

Naí Dillí 6. júla (TASR) - India zaznamenala v utorok 34.703 nových ochorení COVID-19 za posledných 24 hodín. Je to jej najnižší počet za 111 dní a zdá sa, že druhá vlna pandémie koronavírusu ustupuje. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Celkový počet prípadov nákazy tak stúpol na 30,6 milióna, čo je po Spojených štátoch druhý najvyšší údaj na svete.



Denné počty sú na najnižšej úrovni už od 17. marca, vtedy India hlásila 35.871 prípadov nákazy, uviedlo federálne ministerstvo zdravotníctva a ukázali to aj údaje na webovej stránke americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa.



Tieto denné počty predstavujú prudký pokles oproti vrcholu druhej vlny pandémie zo začiatku mája, keď India zaznamenávala vyše 400.000 prípadov infekcie denne.



Krajina tiež hlásila 553 úmrtí za posledných 24 hodín, čo je značný pokles v porovnaní so 773 úmrtiami zaznamenanými v predchádzajúci deň.



Miera dennej pozitivity, ktorá naznačuje počet pozitívne testovaných ľudí na každých 100 testov, je 2,11 percenta, a je to menej než tri percentá už 15. deň po sebe, dodalo ministerstvo.



Severovýchodné štáty Indie majú okresy so 62-percentnou pozitivitou, preto je tento región novou oblasťou vyvolávajúcou znepokojenie v boji proti pandémii, informovala stanica NDTV.



Hlavnou výzvou Indie zostáva zaočkovať svojich vyše 1,3 miliardy obyvateľov, pretože hrozí prípadná tretia vlna.



V krajine podajú každý deň približne štyri milióny dávok vakcín, čo je však oveľa menej než 8,6 milióna denných dávok nutných na to, aby sa do decembra stihlo zaočkovať 60 percent dospelých obyvateľov.



Zatiaľ je v Indii proti covidu úplne zaočkovaných iba päť percent populácie.