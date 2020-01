India zaznamenala najteplejšie desaťročie v histórii meraní

Naí Dillí 7. januára (TASR) - Uplynulé desaťročie bolo najteplejším v Indii v histórii meraní, vyplýva z údajov tamojšieho meteorologického úradu. Ten tvrdí, že dôsledky klimatickej zmeny sú nespochybniteľné a minulý rok zapríčinili smrť vyše 1500 ľudí. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



India má 1,3 miliardy obyvateľov. Klimatická zmena v krajine spôsobuje ničivé povodne, nedostatok vody a vysoké teploty. Mesto Čennaj na juhu Indie minulý rok vyhlásilo "deň nula" po tom, ako v meste vyschli kohútiky s tečúcou vodou.



Teploty v rokoch 2010 až 2019 boli v Indii o 0,36 stupňa Celzia nad dlhodobým priemerom. Indický meteorologický úrad (IMD) v pondelok (6. januára) informoval, že išlo o najteplejšie desaťročie od začiatku meraní v roku 1901.



Extrémne počasie si minulý rok podľa IMD vyžiadalo viac ako 1500 obetí na životoch. Tento počet zahŕňa 850 obetí silných dažďov a povodní a ďalších 350 obetí vysokých letných teplôt, ktoré sa vyšplhali až na 51 stupňov Celzia. Silné búrky si vyžiadali životy ďalších 380 ľudí.



Päť najteplejších zaznamenaných rokov v indickej histórii IMD zaregistroval v uplynulom desaťročí. Vôbec najteplejším bol rok 2016. Jedenásť z 15 najteplejších rokov meteorológovia evidujú v posledných 15 rokoch. Priemerná teplota v roku 2019 by podľa IMD bola vyššia nebyť decembrových rekordných mrazov v severnej Indii.



Minulý rok sa v severnom Indickom oceáne vytvorilo osem cyklónov, čo je iba o dva menej ako rekordných desať z roku 1976.



"Dôsledky globálneho otepľovania sú nespochybniteľné," vyhlásil riaditeľ IMD Mritjundžaj Mahápátra pre periodikum The Times of India. "Minulý rok sme boli svedkami extrémneho počasia počas všetkých ročných období," dodal.



Uplynulé desaťročie bolo najteplejším v histórií meraní na celej planéte, uviedla v decembri na základe predbežných údajov Organizácia Spojených národov. Rovnaký titul získalo každé z predchádzajúcich troch desaťročí.