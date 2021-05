India zaznamenala rekordný denný počet úmrtí

Pacient dýcha pomocou kyslíka v aute v indickom Naí Dillí, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke hinduisti podstupujú rituálny kúpeľ v rieke Gange počas sviatku Kumbh Méla (sviatku džbánov) v indickom Haridvare. Foto: TASR/AP

Naí Dillí 5. mája (TASR) - Počet úmrtí na koronavírus v Indii stúpol za posledných 24 hodín o rekordných 3780. Správa prišla deň po tom, čo sa India stala po USA druhou krajinou na svete, ktorá prekročila smutnú hranicu 20 miliónov celkových prípadov nákazy. V stredu o tom informovala indická vláda, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra Reuters.Denné prípady nákazy stúpli v stredu o 382.315, ukázali údaje indického ministerstva zdravotníctva. Podľa vládneho modelu šírenia infekcie nastal v stredu vrchol, čo je o niekoľko dní skôr, než sa predpokladalo. Koronavírus sa teda šíri rýchlejšie, ako sa očakávalo.Celkovo India zaznamenala od začiatku pandémie 20,6 milióna prípadov nákazy a 226.188 súvisiacich úmrtí.Vlna vysoko nákazlivého indického variantu koronavírusu spôsobuje, že nemocniciam dochádzajú voľné lôžka a kyslík, preplnené sú aj márnice a krematóriá. Mnoho ľudí zomrelo v sanitkách a autách zaparkovaných pred nemocnicami, kde čakali na lôžko alebo kyslík.Do hlavného mesta Naí Dillí dorazili v stredu dva "kyslíkové expresné" vlaky, ktoré priviezli zúfalo očakávaný tekutý kyslík. Na Twitteri to napísal minister železníc Píjúš Gojal. Do rôznych oblastí Indie už zatiaľ doručilo kyslík vyše 25 vlakov.Indická vláda tvrdí, že zásob kyslíka je dosť, ale jeho rozvoz brzdia problémy s dopravou.Vlna infekcií v Indii prebieha zároveň s dramatickým poklesom v očkovaní obyvateľstva, spôsobeným ťažkosťami v dodávkach a distribúcii vakcín. Najmenej tri indické štáty vrátane štátu Maháraštra, kde sa nachádza aj obchodná metropola Bombaj, hlásili núdzový nedostatok vakcín, čo viedlo k zatvoreniu niekoľkých očkovacích stredísk.Vládu premiéra Naréndru Módího silne kritizujú za to, že nekonala skôr, aby potlačila druhú vlnu koronavírusu. V krajine sa konali náboženské sviatky a politické zhromaždenia, ktoré prilákali desaťtisíce ľudí, a práve na týchto podujatiach došlo k superšíreniu nákazy.Indická opozícia vyzvala na celoštátny lockdown, ale vláda váha s jeho zavedením pre obavy z ekonomického kolapsu. Niektoré štáty však vyhlásili obmedzenia sociálnych kontaktov.India má podľa odhadov 3,45 milióna aktívnych prípadov nákazy, ale experti na medicínu tvrdia, že skutočné počty mŕtvych a infikovaných môžu byť päť- až desaťnásobne vyššie. V Indii pribudlo desať miliónov prípadov nákazy len za posledné štyri mesiace, pričom prvých desať miliónov infikovaných zaznamenala krajina za vyše desať mesiacov, pripomenul Reuters.Odborníci na verejné zdravie sú presvedčení, že India nedosiahne kolektívnu imunitu tak skoro, ale hospitalizácie a úmrtia výrazne klesnú do šiestich až deviatich mesiacov, píšu noviny The Economic Times.Televízia NDTV medzitým informovala, že pracovníci Indického vedeckého inštitútu pomocou matematického modelu odhadli, že pri súčasnom trende v krajine do 11. júna zomrie na covid približne 404.000 ľudí. Model Ústavu pre zdravotnícku metriku Washingtonskej univerzity predpovedá viac ako milión úmrtí v Indii do konca júla.