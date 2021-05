India zaznamenala rekordný počet úmrtí za jeden deň

Naí Dillí 19. mája (TASR) - India zaznamenala za posledných 24 hodín rekordných 4529 úmrtí v súvislosti s nákazou koronavírusom. Situácia v krajine sa pritom zlepšuje a počet nových prípadov klesá, informuje agentúra AFP.



Počet úmrtí v Indii v posledných dňoch stúpa najmä preto, že sa nákaza rozšírila do vidieckych oblastí so zlou zdravotnou starostlivosťou, uvádza AFP.



Už tretí deň v poradí však v krajine hlásili menej ako 300.000 nových prípadov nákazy za deň, čo je podľa miestnych úradov znak toho, že sa situácia zlepšuje.



"Pandemická krivka sa ustálila," uviedol šéf pandemickej komisie V.K. Paul.



India je po USA druhou najviac zasiahnutou krajinou pandémiou koronavírusu na svete. Od začiatku epidémie zaznamenali v Indii už 25,5 milióna nakazených a viac ako 283.000 úmrtí. Podľa odborníkov je však pravdepodobné, že počet nakazených a úmrtí je v skutočnosti oveľa vyšší. Ak sa situácia v krajine nezlepší, India by mohla predstihnúť USA už v júni.