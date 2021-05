India zaznamenala rekordný týždenný prírastok nakazených

Naí Dillí 11. mája (TASR) – V Indii za uplynulý týždeň každodenne pribúdalo v priemere 390 995 nových potvrdených prípadov nákazy koronavírusom. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters, podľa ktorej ide o doposiaľ najvyššie číslo.



Z údajov indického ministerstva zdravotníctva vyplýva, že za posledných 24 hodín bolo hlásených ďalších takmer 330.000 prípadov infekcie a viac ako 3800 úmrtí. Od začiatku pandémie v Indii zaznamenali už takmer 23 miliónov nakazených a takmer 250.000 úmrtí.



India má v súčasnosti najvyšší denný priemer úmrtí na ochorenie COVID-19 na svete. Každé tretie úmrtie na covid na svete je v súčasnosti hlásené práve z Indie, približuje agentúra.



Svetová zdravotnícka organizácia v pondelok oznámila, že variant koronavírusu SARS-CoV-2 šíriaci sa v Indii sa zdá nákazlivejší ako pôvodný vírus, a označila ho za„znepokojujúci.



Technická riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre reakciu na COVID-19 Maria Van Kerkhoveová povedala, že WHO má informácie potvrdzujúce zvýšenú šíriteľnosť tohto variantu aj jeho možnú zvýšenú odolnosť voči vakcínam.



„Preto sme tento variant na celosvetovej úrovni označili za znepokojujúci," povedala. WHO podľa jej slov poskytne viac informácií v utorok.



Viacero svetových vlád už Indii zaslalo kyslíkové fľaše pre pacientov s covidom či iné lekárske vybavenie. Mnoho tamojších nemocníc však zápasí s nedostatkom záchranárskeho vybavenia, približuje Reuters.