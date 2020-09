India zaznamenala vyše 83.000 nových prípadov nákazy

Naí Dillí 23. septembra (TASR) - India hlásila v stredu vyše 83.000 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je po rekorde dosiahnutom v predchádzajúci týždeň určitý pokles. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Krajina doteraz potvrdila celkovo vyše 5,6 milióna prípadov infekcie.



Ministerstvo zdravotníctva takisto hlásilo 1085 nových úmrtí, takže celkový počet mŕtvych v dôsledku ochorenia COVID-19 v krajine stúpol na 90.020.



India sa podľa očakávania do niekoľkých týždňov stane najhoršie zasiahnutou krajinou na svete a prekoná Spojené štáty, kde sa koronavírusom nakazilo celkovo takmer 6,9 milióna ľudí.



Za uplynulé dni nastalo v Indii určité zlepšenie a počty začali klesať po rekorde zo 16. septembra, keď v krajine zaznamenali 97.894 nových denných prípadov nákazy.



Generálny riaditeľ Indickej rady pre lekársky výskum Balrám Bhárgava v utorok oznámil, že na použitie proti koronavírusu budú schválené vakcíny s najmenej 50-percentnou účinnosťou. Je to štandard stanovený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), keďže žiadna očkovacia látka proti respiračným ochoreniam nemá 100-percentnú účinnosť, povedal novinárom Bhárgava.