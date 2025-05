India žiada menový fond o prehodnotenie pôžičky pre Pakistan

>Naí Dillí 16. mája (TASR) - Indický minister obrany Rádžnát Singh v piatok vyzval Medzinárodný menový fond (MMF), aby opätovne zvážil pôžičku jednej miliardy dolárov pre Pakistan. Islamabad ich podľa neho využije na „financovanie terorizmu“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Domnievam sa, že veľká časť z jednej miliardy dolárov, ktoré (Pakistan) dostáva od MMF, bude použitá na financovanie teroristickej infraštruktúry,“ povedal Singh. „Som presvedčený, že akákoľvek hospodárska pomoc Pakistanu nie je ničím iným ako financovaním terorizmu,“ dodal.



MMF minulý týždeň napriek námietkam Indie odobril pre Pakistan pôžičku 1,4 miliardy dolárov. Islamabad sa od roku 2023 nachádza vo veľkej politickej aj hospodárskej kríze a MMF mu na riešenie problémov poskytol už sedem miliárd dolárov.



Indický minister vyhlásil, že „je jasné, že terorizmus a vláda v Pakistane idú ruka v ruke“. „V tejto situácii existuje možnosť, že ich jadrové zbrane by sa mohli dostať do rúk teroristov. To je nebezpečenstvo nielen pre Pakistan, ale pre celý svet,“ dodal Singh.



Konflikt medzi Naí Dillí a Islamabadom sa vyostril minulý týždeň v stredu, keď India raketami zaútočila na niekoľko oblastí v Pakistane. Išlo o reakciu na útok ozbrojencov na turistov v regióne Kašmír z 22. apríla, pri ktorom zahynulo 26 ľudí. India obvinila Pakistan z podpory tohto incidentu, ale Islamabad poprel svoju účasť a na rakety odpovedal silnou delostreleckou paľbou. Štvordňové boje si vyžiadali približne 70 obetí, ktoré v sobotu ukončilo prímerie.