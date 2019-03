India žiada Pakistan, aby voči teroristom podnikol konkrétnejšie kroky

Oba štáty totiž pred niekoľkými týždňami po samovražednom útoku na konvoj indických polovojenských jednotiek v Indiou ovládanom Kašmíre odvolali svojich diplomatov na konzultácie.

Naí Dillí 9. marca (TASR) - India požiadala susedný Pakistan, aby podnikol konkrétnejšie kroky proti teroristom operujúcim z jeho územia. Zároveň vrátila do pakistanského hlavného mesta vedúceho svojej diplomatickej misie, čo je ďalším znakom uvoľňovania napätých vzťahov medzi oboma nukleárnymi rivalmi. Píše o tom agentúra AP, citujúca hovorcu indického ministerstva zahraničných vecí Ravíša Kumára.



Aj Islamabad tento týždeň oznámil, že pakistanský hlavný komisár v Indii - čo je oficiálny názov pre šéfa ambasády - sa opäť vracia do Naí Dillí.



Oba štáty totiž pred niekoľkými týždňami po samovražednom útoku na konvoj indických polovojenských jednotiek v Indiou ovládanom Kašmíre odvolali svojich diplomatov na konzultácie. Pri tomto útoku zahynuli približne štyri desiatky indických vojakov.



Aktuálne medializované zásahy pakistanských úradov voči zakázaným militantným skupinám, ku ktorým došlo tento týždeň v náboženských seminároch, mešitách a nemocniciach, podľa hovorcu indického rezortu zahraničia nestačia. Pakistan by mal "proti teroristom a teroristickej infraštruktúre" na svojom území podniknúť konkrétnejšie kroky, zdôraznil Ravíš Kumár.