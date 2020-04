India zistila a uzavrela problémové miesta nákazy

Naí Dillí 9. apríla (TASR) - Indické úrady zistili a uzatvorili desiatky ohnísk nákazy koronavírusom v hlavnom meste Naí Dillí a v susednom štáte Uttarpradéš, zahŕňajúcich aj obytné štvrte, kde sa bude pozorne sledovať stúpajúca krivka nových prípadov infekcie. Vo štvrtok o tom informovala tlačová agentúra AP.



Vo vyhláseniach vlády zo stredy večera sa uvádzalo, že ľuďom budú k prahu dverí dovážať potraviny, lieky a ďalšie zásoby a títo obyvatelia nebudú môcť vôbec tieto oblasti opustiť.



Úrady takisto vyhlásili za povinné nosiť rúška, keď vyjdú von ľudia v oblastiach, ktorých sa spomínané obmedzenia netýkajú.



Uzatvorenie ohnísk nariadili úrady v období, keď počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom v Indii prekročil hranicu 5000 a zaznamenaných bolo 166 úmrtí. Údaje pochádzajú od indického ministerstva zdravotníctva.



India dala všetkých 1,3 miliardy svojich obyvateľov, teda jednu pätinu celosvetovej populácie, na tri týždne do karantény a toto prísne obmedzenie pohybu bude trvať až do 14. apríla. Obyvatelia majú dovolené opustiť svoje domovy iba z dôvodu nákupu potravín a liekov.



Hoci nákaza novým koronavírusom je rozšírená v približne 40 percentách okresov Indie, prípady sú sústredené v husto zaľudnených mestských centrách krajiny. Najhoršie je nákazou postihnutý Bombaj.



Stratégiou Indie je identifikovať a uzavrieť rizikové zóny, kde sa budú snahy úradov zameriavať na zastavenie šírenia koronavírusu, a to "v rámci hraníc presne určenej geografickej oblasti". Zámerom je prerušiť reťaz prenosu koronavírusu.