Šrínagar 28. októbra (TASR) - India zmenila a doplnila zákon týkajúci sa regiónu Džammú a Kašmír, ktorý tak po novom umožňuje na tomto spornom území kupovať pozemky aj indickým občanom, ktorí odtiaľ nepochádzajú. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.



Tento krok vyvolal kritiku v súvislosti s neustálym narúšaním práv obyvateľov Kašmíru. V utorňajšom oficiálnom oznámení sa uvádza, že pojem "trvalý pobyt v štáte", ktorý bol zároveň kritériom pre kúpu pozemku v tomto himalájskom regióne, bol zo zákona vynechaný. To umožní nakupovať tamojšie pozemky aj Indom pochádzajúcim z oblastí mimo regiónu Džammú a Kašmír.



Podľa indických úradov je zmena pozemkového zákona dôležitou súčasťou štrukturálnych zmien uskutočňovaných v Džammú a Kašmíre. Správa vecí verejných v tomto regióne by sa totiž podľa úradov mala vykonávať rovnako ako v každej inej časti krajiny. Kabinet indického premiéra Naréndru Módího už skôr uviedol, že jednotnosť pravidiel a správy verejných vecí prinesie regiónu rozvoj.



Do augusta 2019 mal tento región osobitné postavenie zaručené indickou ústavou, ktorá mu umožňovala prijať vlastné pravidlá týkajúce sa trvalého pobytu či vlastníctva nehnuteľností



V auguste 2019 však indická vláda odobrala Džammú a Kašmíru osobitný štatút, zaviedla tam prísne bezpečnostné opatrenia vrátane zákazu vychádzania a rozdelila ho na dve územia pod priamou správou Naí Dillí.



Väčšina historického územia Kašmíru je rozdelená medzi regionálnych rivalov Indiu a Pakistan, pričom oba štáty si robia nároky na celú túto oblasť. V Džammú a Kašmíre, obývanom prevažne moslimami, prebieha od roku 1989 ozbrojené povstanie proti indickej vláde.