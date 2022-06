India zmenila náborový proces do armády, vyvolalo to protesty

Nai Dillí 16. júna (TASR) - Indovia v štátoch Radžastan, Bihár a Uttarpradéš vo štvrtok protestovali proti rozhodnutiu vlády, ktorá bude po novom namiesto celoživotnej kariéry v indickej armáde s vojakmi vo veku 17 až 21 rokov uzatvárať len štvorročné zmluvy a tie nebude povinná predĺžiť. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Po skončení platnosti zmlúv ich armáda predĺži len 25 percentám vojakov, ostatní budú musieť z armády odísť. Dostanú však jednorazové odstupné vo výške 1,2 milióna rupií (približne 14.500 eur).



Toto rozhodnutie vyvolalo u mladých Indov z vidieckych oblastí vlnu nevôle, keďže za bežných okolností by si vstupom do armády zabezpečili stabilný príjem a spoločenské postavenie.



Podľa indickej vlády nový náborový model armádu "omladí" a zníži finančné náklady, ktoré by mohli byť použité napríklad na nákup novej vojenskej techniky. Štvorročná kariéra v armáde by tiež mohla prepusteným vojakom pomôcť uplatniť sa v civile.