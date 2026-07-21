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Indická CJP bude viesť svoje kampane, kým minister školstva neodstúpi
V pondelok sa v centre indického hlavného mesta zhromaždili tisíce demonštrantov, ktorí požadovali odstúpenie ministra a rozsiahlejšie reformy skúškového systému.
Autor TASR
Naí Dillí 21. júla (TASR) - Indické satirické hnutie Ľudová strana švábov (CJP) sa v utorok zaviazalo pokračovať vo svojej kampani, dokým minister školstva Dharméndra Pradhán neodstúpi z postu. Došlo k tomu deň po tom, čo pri protestoch v hlavnom meste utrpelo zranenia najmenej 180 ľudí, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
V pondelok sa v centre indického hlavného mesta zhromaždili tisíce demonštrantov, ktorí požadovali odstúpenie ministra a rozsiahlejšie reformy skúškového systému. Hnutie CJP podporuje protesty a od svojho vzniku v máji získalo na sociálnych sieťach milióny sledovateľov. Stovky protestujúcich táborili v meste aj v noci na utorok.
Polícia v pondelok použila slzotvorný plyn a obušky proti demonštrantom, aby im zabránila v pochode k parlamentu. Išlo o jedno z najväčších pouličných zhromaždení v Dillí za posledných približne päť rokov. Podľa polície si zrážky bezpečnostných zložiek a protestujúcich vyžiadali najmenej 178 zranených, medzi nimi 118 príslušníkov polície. Organizátori protestov odsúdili „arogantné správanie“ úradov a tvrdili, že zranenia utrpeli stovky demonštrantov.
Približne 2,2 milióna uchádzačov o štúdium medicíny v Indii absolvovalo v júni opakované prijímacie skúšky, ktoré sa konali za sprísnených bezpečnostných opatrení po tom, ako pôvodné testovanie zrušili pre únik otázok, píše AFP. Táto kauza spolu s problémami pri hodnotení stredoškolských skúšok vyvolala v Indii rozsiahlu kritiku a protesty mladých ľudí. Pondelkový protest tiež nasledoval po tom, čo v sobotu previezli do nemocnice aktivistu Sonama Vángčuka, čím sa náhle skončila jeho hladovka na podporu mládeže a CJP.
V pondelok sa v centre indického hlavného mesta zhromaždili tisíce demonštrantov, ktorí požadovali odstúpenie ministra a rozsiahlejšie reformy skúškového systému. Hnutie CJP podporuje protesty a od svojho vzniku v máji získalo na sociálnych sieťach milióny sledovateľov. Stovky protestujúcich táborili v meste aj v noci na utorok.
Polícia v pondelok použila slzotvorný plyn a obušky proti demonštrantom, aby im zabránila v pochode k parlamentu. Išlo o jedno z najväčších pouličných zhromaždení v Dillí za posledných približne päť rokov. Podľa polície si zrážky bezpečnostných zložiek a protestujúcich vyžiadali najmenej 178 zranených, medzi nimi 118 príslušníkov polície. Organizátori protestov odsúdili „arogantné správanie“ úradov a tvrdili, že zranenia utrpeli stovky demonštrantov.
Približne 2,2 milióna uchádzačov o štúdium medicíny v Indii absolvovalo v júni opakované prijímacie skúšky, ktoré sa konali za sprísnených bezpečnostných opatrení po tom, ako pôvodné testovanie zrušili pre únik otázok, píše AFP. Táto kauza spolu s problémami pri hodnotení stredoškolských skúšok vyvolala v Indii rozsiahlu kritiku a protesty mladých ľudí. Pondelkový protest tiež nasledoval po tom, čo v sobotu previezli do nemocnice aktivistu Sonama Vángčuka, čím sa náhle skončila jeho hladovka na podporu mládeže a CJP.