Indická mutácia je už blízko, varoval operačný štáb Maďarsko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Budapešť 4. mája (TASR) - Indická mutácia nového druhu koronavírusu je už blízko a môže spôsobiť prekvapenia, preto je potrebná obozretnosť, vyhlásil v utorok v Budapešti na online tlačovej konferencii operačného štábu šéf pracovnej skupiny pre očkovanie István György.Česká republika potvrdila minulý týždeň už tri prípady tejto mutácie koronavírusu.Podľa slov Györgya sa Maďarsko v očkovaní dostalo do fázy osobnej zodpovednosti.zdôraznil.Ako dodal, Maďarsko čoskoro prevezme 200.000 dávok ruskej vakcíny Sputnik V a do krajiny už dorazila zásielka 330.000 dávok vakcíny konzorcia Pfizer/BioNTech. Z nej väčšinu použijú na druhé očkovanie a zvyšnými zaočkujú mladých vo veku od 16 do 18 rokov. Ich registráciu otvoria do 7. mája.Za posledných 24 hodín potvrdili v Maďarsku 726 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu a v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo 137 pacientov. Celkový počet infikovaných v krajine od vypuknutia koronavírusovej pandémie dosiahol 784.837 a počet obetí covidu stúpol na 28.045.Prvú dávku vakcíny proti vírusu SARS-CoV-2 podali dosiaľ 4.099.495 ľuďom, kompletne je zaočkovaných už 2.157.637 osôb. Na očkovanie sa zaregistrovalo 4,7 milióna ľudí, z ktorých vakcínu dostalo už 80 percent.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)