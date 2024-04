Indická opozícia kritizuje premiéra Módího za šírenie nenávisti

Naí Dillí 23. apríla (TASR) - Hlavná opozičná strana v Indii obviňuje premiéra Naréndru Módího z nenávistného prejavu voči moslimom po tom, čo ich nazval "špiónmi" a použil tak doposiaľ najostrejší slovník v súvislosti s touto náboženskou menšinou v krajine. TASR informuje na základe agentúry AP.



Módí na nedeľňajšom zhromaždení v západnom štáte Radžastan pred rozvášneným davom uviedol, že keď vládla strana Indický ľudový kongres, "moslimovia boli uprednostňovaní pri využívaní zdrojov v krajine."



Dodal, že ak sa strana opäť dostane k moci, tak ľuďom vezme všetko bohatstvo a prerozdelí ho medzi tými, ktorí majú viac detí. "Prerozdelia ho medzi špiónmi," pokračoval premiér. Davu ľudí položil aj otázku, či si myslia, že by "ich ťažko zarobené peniaze" mali patriť "špiónom".



Hovorca strany Indický ľudový kongres označil premiérove vyjadrenia za "skutočne neprijateľné" a uviedol, že strana v pondelok oslovila indickú volebnú komisiu, ktorá dohliada na šesť týždňov trvajúce voľby v krajine.



Indická volebná komisia uplatňuje kódex správania, ktorý kandidátom zakazuje "apelovať na kastové alebo komunitné cítenie" v záujme získania hlasov. Módího vyjadrenia zožali vlnu kritiky za to, že šíria malicherné protimoslimské nálady, píše AP.



"Módí dnes nazval moslimov špiónmi a ľuďmi, ktorí majú veľa detí. Jediné, čo Módí od roku 2002 zabezpečuje, je šikanovanie moslimov a získavanie hlasov," uviedol v nedeľu poslanec Indickej snemovne ľudu a predseda Indickej strany moslimskej jednoty (AIMIM) Assaddudín Ovajsí.



Indický premiér je zanietený hinduistický nacionalista, uvádza AP. Jeho kritici hovoria, že od roku 2014, kedy vyhral voľby, je v ohrození indická tradícia rozmanitosti a sekularizmu. Tvrdia, že podporuje náboženskú neznášanlivosť a niekedy aj násilie. Jeho strana to však odmieta a uvádza, že ich politika pomáha všetkým Indom.