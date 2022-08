Indická opozícia: Vláda núti ľudí kúpiť si vlajku výmenou za potraviny

Naí Dillí 11. augusta (TASR) - Indická vláda údajne núti chudobných ľudí, ktorí majú nárok na bezplatnú potravinovú pomoc od štátu, aby si výmenou za ňu kupovali pred sviatkom nezávislosti štátne vlajky. Vo štvrtok to vyhlásil líder indickej opozície Rahúl Gándhí. TASR správu prevzala z denníka The Guardian. Indovia si vlajkami pred blížiacim sa 75. výročím získania nezávislosti krajiny od Británie, pripadajúcim na 15. augusta, tradične zdobia domy a verejné budovy. Pri tejto príležitosti sú ulice miest a dedín plné stánkov, kde sa dajú kúpiť štátne vlajky.



Gándhí však tvrdí, že v niektorých prípadoch sú ľudia nútení si vlajky kúpiť. Odkazuje na video zverejnené na sociálnych sieťach, ktoré zachytáva predavača v štáte Harijána, ako nadáva zákazníkovi, ktorý si prišiel po bezplatnú pšenicu, ale nechcel si kúpiť vlajku.



"Je to príkaz vlády," uviedol predavač. Dodal, že mu jeho šéf prikázal nevydávať bezplatné potraviny tým, ktorí si odmietnu vlajku zakúpiť.



Ďalší kritici vlády tvrdia, že vlajku sú nútení verejne vyvesovať aj študenti, obchodníci, bytové družstvá a firmy.



V Indii vládne Indická ľudová strana (BJP) premiéra Naréndru Módího. V rámci blížiaceho sa Dňa nezávislosti Módí spustil kampaň s názvom "Vlajka do každého domu", keďže cieľom vlády je do pondelka vyvesiť aspoň 200 miliónov vlajok. Minister vnútra Amit Šáh zase ľudí vyzval, aby si na sociálnych sieťach pridali vlajku do profilových fotografií, píše The Guardian.