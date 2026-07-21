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Indická opozícia žiada demisiu premiéra
Podľa polície pri potýčkach utrpelo zranenia aj najmenej 118 príslušníkov polície.
Autor TASR
Naí Dillí 21. júla (TASR) - Indický opozičný líder Ráhul Gándhí požadoval v utorok odstúpenie premiéra krajiny Naréndru Módího pre policajný zásah proti protestujúcim študentom, ktorí žiadajú zreformovanie vzdelávacieho systému. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Módí musí odstúpiť „za zničenie budúcnosti indickej mládeže“, uviedol poslanec Ráhul Gándhí z hlavnej opozičnej strany Indický národný kongres (INC) v príspevku na sociálnych sieťach, zatiaľ čo spolu s ďalšími poslancami viedol pochod smerom k sídlu premiéra v Naí Dillí.
„Vláda nechce prevziať zodpovednosť a nechce o tom ani diskutovať v parlamente,“ povedal Gándhí. Politik sa tak vyjadril po tom, čo polícia oznámila, že v pondelok bolo v centre indickej metropoly pri zrážkach s bezpečnostnými zložkami zranených 60 demonštrantov. Išlo o najväčšie pouličné zhromaždenie v hlavnom meste za posledných približne päť rokov, pripomína AFP.
Podľa polície pri potýčkach utrpelo zranenia aj najmenej 118 príslušníkov polície. Organizátori protestov odsúdili „arogantné správanie“ úradov a tvrdili, že zranenia utrpeli stovky demonštrantov.
Približne 2,2 milióna uchádzačov o štúdium medicíny v Indii absolvovalo v júni opakované prijímacie skúšky, ktoré sa konali za sprísnených bezpečnostných opatrení po tom, ako pôvodné testovanie zrušili pre únik otázok. Táto kauza spolu s problémami pri hodnotení stredoškolských skúšok vyvolala v Indii rozsiahlu kritiku a protesty mladých ľudí.
Módí musí odstúpiť „za zničenie budúcnosti indickej mládeže“, uviedol poslanec Ráhul Gándhí z hlavnej opozičnej strany Indický národný kongres (INC) v príspevku na sociálnych sieťach, zatiaľ čo spolu s ďalšími poslancami viedol pochod smerom k sídlu premiéra v Naí Dillí.
„Vláda nechce prevziať zodpovednosť a nechce o tom ani diskutovať v parlamente,“ povedal Gándhí. Politik sa tak vyjadril po tom, čo polícia oznámila, že v pondelok bolo v centre indickej metropoly pri zrážkach s bezpečnostnými zložkami zranených 60 demonštrantov. Išlo o najväčšie pouličné zhromaždenie v hlavnom meste za posledných približne päť rokov, pripomína AFP.
Podľa polície pri potýčkach utrpelo zranenia aj najmenej 118 príslušníkov polície. Organizátori protestov odsúdili „arogantné správanie“ úradov a tvrdili, že zranenia utrpeli stovky demonštrantov.
Približne 2,2 milióna uchádzačov o štúdium medicíny v Indii absolvovalo v júni opakované prijímacie skúšky, ktoré sa konali za sprísnených bezpečnostných opatrení po tom, ako pôvodné testovanie zrušili pre únik otázok. Táto kauza spolu s problémami pri hodnotení stredoškolských skúšok vyvolala v Indii rozsiahlu kritiku a protesty mladých ľudí.