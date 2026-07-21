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Indická opozícia žiada demisiu premiéra

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Líder indickej opozičnej Kongresovej strany Rahul Gandhi pije vodu počas protestu so svojou sestrou a zákonodarkyňou Priyankou Gandhi Vadrou (vpravo v strede) pred rezidenciou premiéra Narendru Modiho v Naí Dillí v Indii v utorok 21. júla 2026. Foto: TASR/AP

Podľa polície pri potýčkach utrpelo zranenia aj najmenej 118 príslušníkov polície.

Autor TASR
Naí Dillí 21. júla (TASR) - Indický opozičný líder Ráhul Gándhí požadoval v utorok odstúpenie premiéra krajiny Naréndru Módího pre policajný zásah proti protestujúcim študentom, ktorí žiadajú zreformovanie vzdelávacieho systému. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Módí musí odstúpiť „za zničenie budúcnosti indickej mládeže“, uviedol poslanec Ráhul Gándhí z hlavnej opozičnej strany Indický národný kongres (INC) v príspevku na sociálnych sieťach, zatiaľ čo spolu s ďalšími poslancami viedol pochod smerom k sídlu premiéra v Naí Dillí.

„Vláda nechce prevziať zodpovednosť a nechce o tom ani diskutovať v parlamente,“ povedal Gándhí. Politik sa tak vyjadril po tom, čo polícia oznámila, že v pondelok bolo v centre indickej metropoly pri zrážkach s bezpečnostnými zložkami zranených 60 demonštrantov. Išlo o najväčšie pouličné zhromaždenie v hlavnom meste za posledných približne päť rokov, pripomína AFP.

Podľa polície pri potýčkach utrpelo zranenia aj najmenej 118 príslušníkov polície. Organizátori protestov odsúdili „arogantné správanie“ úradov a tvrdili, že zranenia utrpeli stovky demonštrantov.

Približne 2,2 milióna uchádzačov o štúdium medicíny v Indii absolvovalo v júni opakované prijímacie skúšky, ktoré sa konali za sprísnených bezpečnostných opatrení po tom, ako pôvodné testovanie zrušili pre únik otázok. Táto kauza spolu s problémami pri hodnotení stredoškolských skúšok vyvolala v Indii rozsiahlu kritiku a protesty mladých ľudí.
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