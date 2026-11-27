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Indická polícia oslobodila obete obchodovania s ľuďmi
Policajná akcia zameraná na medzinárodnú sieť kybernetických zločincov na predmestí Naí Dillí viedla k záchrane 92 občanov Indonézie a 72 príslušníkov Malajzie, priblížila polícia.
Autor TASR
Naí Dillí 27. novembra (TASR) - Indická polícia oznámila, že zachránila 164 cudzincov, ktorých údajne do krajiny doviezli v rámci obchodovania s ľuďmi a boli nútení páchať internetové podvody. Podľa agentúry AFP ide o ojedinelý prípad, v ktorom sa obeťami stali ľudia zo zahraničia, píše TASR.
Policajná akcia zameraná na medzinárodnú sieť kybernetických zločincov na predmestí Naí Dillí viedla k záchrane 92 občanov Indonézie a 72 príslušníkov Malajzie, priblížila polícia.
Tieto osoby podľa polície doviezli do Indie v rámci obchodovania s ľuďmi „pod rôznymi zámienkami vrátane prísľubov zamestnania a lukratívnych príležitostí“.
„Po príchode boli cudzinci údajne držaní v zajatí a nútení podieľať sa na kybernetických podvodoch,“ uviedla polícia. Vyšetrovatelia zadržali Malajzijčana, ktorého úlohu v prípade ešte preverujú. Okrem toho identifikovali dve indické osoby, ktoré sa mali podieľať na riadení skupiny.
Podvodné centrá, v ktorých medzinárodné zločinecké skupiny lákajú používateľov internetu na nadväzovanie falošných romantických vzťahov, investovanie do kryptomien či využívanie stávkových platforiem, sú v juhovýchodnej Ázii rozšírené.
Aj keď sú podobné trestné činy bežné tiež v Indii, je podľa AFP oveľa zriedkavejšie, aby vodcovia týchto zločineckých skupín prevádzali do krajiny cudzincov, ktorí by sa na nich podieľali.
OSN odhaduje, že tento rok sa stalo obeťou obchodovania s ľuďmi v podvodných centrách v juhovýchodnej Ázii najmenej 300.000 osôb.
Indické ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že za uplynulý rok repatriovali z centier internetových podvodov v susednom Mjanmarsku viac ako 2400 indických občanov.
Policajná akcia zameraná na medzinárodnú sieť kybernetických zločincov na predmestí Naí Dillí viedla k záchrane 92 občanov Indonézie a 72 príslušníkov Malajzie, priblížila polícia.
Tieto osoby podľa polície doviezli do Indie v rámci obchodovania s ľuďmi „pod rôznymi zámienkami vrátane prísľubov zamestnania a lukratívnych príležitostí“.
„Po príchode boli cudzinci údajne držaní v zajatí a nútení podieľať sa na kybernetických podvodoch,“ uviedla polícia. Vyšetrovatelia zadržali Malajzijčana, ktorého úlohu v prípade ešte preverujú. Okrem toho identifikovali dve indické osoby, ktoré sa mali podieľať na riadení skupiny.
Podvodné centrá, v ktorých medzinárodné zločinecké skupiny lákajú používateľov internetu na nadväzovanie falošných romantických vzťahov, investovanie do kryptomien či využívanie stávkových platforiem, sú v juhovýchodnej Ázii rozšírené.
Aj keď sú podobné trestné činy bežné tiež v Indii, je podľa AFP oveľa zriedkavejšie, aby vodcovia týchto zločineckých skupín prevádzali do krajiny cudzincov, ktorí by sa na nich podieľali.
OSN odhaduje, že tento rok sa stalo obeťou obchodovania s ľuďmi v podvodných centrách v juhovýchodnej Ázii najmenej 300.000 osôb.
Indické ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že za uplynulý rok repatriovali z centier internetových podvodov v susednom Mjanmarsku viac ako 2400 indických občanov.